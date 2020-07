Zbožňovali ich naše babky i mamy: Za týmito hercami by sa aj dnes otočila nejedna žena

Stali sa filmovými ikonami. Napriek tomu, že mnohí z nich patria do minulosti, aj dnes by svojim zjavom vedeli zatieniť mnohé herecké hviezdy a hviezdičky.

BRATISLAVA 4. júla – Milovali a do dnešných dní ich stále milujú mnohé ženy po celom svete. Napriek tomu, že už nie sú medzi nami alebo sa tešia vysokému veku, svojím talentom, charizmou či zjavom by mohli pokojne zatieniť nejedného súčasného herca v najlepších rokoch.

Známe a obľúbené herečky teraz a v minulosti: Spoznali by ste ich dnes aj na fotkách z mladosti?

Prečítajte si tiež: Známe a obľúbené herečky teraz a v minulosti: Spoznali by ste ich dnes aj na fotkách z mladosti?

Marlon Brando patril k najväčším fešákom Hollywoodu. Napriek neľahkému detstvu to dotiahol medzi najväčšie svetové hviezdy.

Nebol to však len jeho zjav, ktorým si podmaňoval dievčatá a ženy po celom svete. Jeho nezameniteľná osobnosť a herecký štýl ovplyvnili ďalšie svetové a najmä dnešné hviezdy ako Robert De Niro, Al Pacino, James Dean či Johnny Depp.

Idolom mládeže v 50. rokoch 20. storočia sa stal postavou Jonnyho - vodcu motorkárskeho gangu vo filme Divoch. Za svoj herecký chlebíček získal v roku 1945 Oscara a to konkrétne za úlohu vo filme Prístav. Bola to však až dnes už kultová americká dráma s názvom Električka zvaná Túžba, ktorá priniesla hercovi celosvetovú slávu.

Fanúšikovia si však Branda budú už navždy pamätať najmä ako talianskeho mafiána Vita Corleona v ikonickom filme Krstný otec. Svojej úlohy sa zhostil tak dobre, že domov si odniesol druhú zlatú sošku a to oprávnene.

Herecká ikona počas svojho života nemyslela len na seba a okrem herectva sa venoval tým, ktorí toľko šťastia ako on nemali. Herec pomáhal obetiam holokaustu a stal sa veľvyslancom fondu OSN. Marlon sa narodil v roku 1924, zomrel ako 80-ročný v Los Angeles na pľúcnu fibrózu.

James Dean veľmi rýchlo zažiaril na filmovom plátne ako „zlý chlapec“, no jeho jagavá hviezda veľmi rýchlo zhasla. James bol obletovaný sexsymbol a idol nielen americkej mládeže. Talentovaný herec ostal navždy rebelom telom a dušou, ktorý sa stal sa predstaviteľom „rozhnevaných mladých mužov“.

Bola to práve snímka s názvom Rebel bez príčiny, vďaka ktorej získal toto pomenovanie. Film zobrazuje citlivého mladíka, ktorému nerozumie staršia generácia a ktorý má problém začleniť sa do kolektívu.

Jeho výborne naštartovaná herecká kariéra však rýchlo zhasla. Jamesova záľuba v rýchlych autách sa mu stala v roku 1955 osudnou.

Svet navždy opustil ako 24-ročný mladík, keď zomrel na následky tragickej autonehody. Napriek tomu len v priebehu dvoch rokov svojej hereckej kariéry získal množstvo priaznivcov a hlavne - pozornosť filmových kritikov. Tí ho stihli v krátkom čase nominovať dvakrát na Oscara. James Dean ostane navždy zapísaný medzi hereckými legendami.

Eugene Curran Kelly, známy ako Gene Kelly bol americký spevák, herec, tanečník, choreograf, režisér a producent – a idol žien po celom svete. Nežnejšie pohlavie si dokázal veľmi rýchlo získať svojím jemným úsmevom a šibalským pohľadom.

Talentovaného herca preslávila filmová hudobná snímka s názvom Spievanie v daždi, kde nielen hral, ale aj spieval, tancoval a spolupodieľal sa aj na choreografii a réžii. Bol hviezdou aj ďalších slávnych hudobných filmov ako Američan v Paríži, či francúzskeho muzikálu Slečinky z Rochefortu. V roku 1951 sa hercovi dostalo veľkej pocty, keď získal špeciálneho Oscara za prácu vo filme ako spevák, tanečník, herec a režisér.

Napriek tomu, že herec Harrison Ford oslávil 77 rokov, pristane mu nejedna vráska. Legendárny americký herec patril a stále aj patrí medzi medzi najväčšie sexsymboly Hollywoodu. Nejednu ženu aj dnes dokáže očariť ako nebojácny archeológ Indiana Jones alebo vesmírny pilot Han Solo z Hviezdnych vojen. Herec je už 10 rokov šťastne ženatý s americkou herečkou Calistou Flockhart, ktorú si môžu najmä slovenskí diváci pamätať aj ako právničku Ally McBealovú.

Srdcia žien si získaval pre svoje nebesky modré oči, šarmantný úsmev a výrazný talent. Paul Newman patril a patrí k filmovým legendám. Ako mladík túžil byť pilotom, ale pre farbosleposť musel upustiť od svojich plánov, vďaka čomu si aj dnes môžeme vychutnať legendárne snímky ako Niekto tam hore ma má rád alebo napríklad snímky ako Mačka na rozpálenej horúcej streche a Hud, za ktoré získal prvé nominácie na Oscara. Jeho talent nezostal bez povšimnutia. Získal Oscara, dva Zlaté glóbusy i cenu Emmy.

Nás Slovenky možno o to viac poteší informácia, že matkou talentovaného herca je Terézia Fecková, Slovenka, rodáčka z dedinky Ptičie neďaleko Humenného. Paul zomrel ako 83-ročný.

Ženy po celom svete si ho budú asi navždy pamätať ako chlapíka s blond hrivou a prenikavými modrými očami. Robert Redford nepúta len vzhľadom, ale i talentom. Svojím režijným debutom Obyčajní ľudia získal Oscara za réžiu v roku 1981 a ďalšieho Oscara získal v roku 2002 za celoživotné dielo.

Príspevok, ktorý zdieľa Good Old Movies (@goodoldmovies) , 30 Máj 2020 o 6:41 PDT

Jeho talent asi najviac vystihuje jeden jeho dávnejší výrok. „Občas sa ma niekto opýta, ako to robím, že som sa toľko rokov dokázal udržať na špičke popularity. Na to neviem odpovedať, pretože to neviem. Ja preto v podstate nerobím nič,“ vyznal sa.