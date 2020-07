Ľubomíra Somodiová

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní V brnianskej zoo majú akvárium plné plastov a odpadu. Ľuďom tým chcú raz a navždy vysvetliť jedno

Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

V akváriu plávajú ryby okolo plastov. — Foto: Facebook/Zoo Brno

BRNO 4. júla – Brnianska Zoo prišla so skvelým nápadom, ako poukázať na problém zamorenia morí a oceánov plastami. Keďže ľudia si často nedokážu reálne predstaviť, ako veľmi sú naše moria a oceány znečistené, v Brne sa rozhodli ukázať im to tak, aby už o tom nepochybovali a aby sa možno zamysleli nielen nad tým, ako pomôcť, ale aj nad tým, ako môžu zmeniť aj svoj život, aby k ďalšiemu znečisteniu neprispievali.

Ľudia si reálne nevedia predstaviť znečistenie

Zoologická záhrada zriadila v pavilóne Exotárium akvárium so slušnou hromadou plastu. Názorne tak ukazuje, ako vyzerá more znečistené plastovým odpadom.

„Ľudia často o znečistení vôd a oceánov hovoria, ale nevedia si to reálne predstaviť. Ukazujeme, ako to vyzerá pre zvieratá, keď okolo nich plávajú odpadky. Dúfame, že to vyvolá otázky, o ktorých začnú návštevnici premýšľať,“ povedal pre český spravodajský portál Novinky.cz kurátor chovu rýb, plazov a bezstavovcov Petr Šrámek.

Ryby v akváriu. Foto: Facebook/ZOO Brno

Akvárium nie je pre ryby nebezpečné

Zdôraznil, že akvárium bolo vytvorené tak, aby v ňom ryby neboli v ohrození života. Konkrétne ide o ryby pod latinským názvom scatophagus argus a monodactylus argenteus.

Oba druhy žijú v juhovýchodnej Ázii, teda v oblasti výrazne zasiahnutej znečistením.

Pokiaľ sa bude niekomu zdať, že plastov je v akváriu príliš veľa, mal by vedieť, že reálna situácia je na niektorých miestach sveta ešte oveľa horšia.