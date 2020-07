Inzercia

Dnes o 13:32 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Bezdymová zóna na „Pohode in the Air“ bude inšpiratívna, poučná aj zábavná!

Legendárny festival Pohoda prichádza tento rok v online verzii ako Pohoda in the Air a s ním neodmysliteľne aj Bezdymová zóna (18+). Môžete sa tešiť na veľa zážitkov a inšpiratívnych príbehov z pohodlia domova. Nevzdávame sa ani v čase pandémie koronavírusu a prinesieme vám tie najlepšie zážitky tohto leta!

Pohoda in the Air — Foto: pohodafestival.sk

Bezdymová zóna (18+) ponúkne svojim návštevníkom skvelý program v podobe workshopov, talkshows a vtipných „stories“, ktoré sa vám zapíšu do pamäte. Stanú sa opäť súčasťou príbehu Pohody, ktorý sa kvôli pandémii bude písať tento rok online. Bezdymovú zónu (18+) budete môcť sledovať už 10. a 11. júla od 16:00 do 20:00 prostredníctvom webu Pohody TU.

Túto zónu prináša spoločnosť Philip Morris Slovakia, ktorá sa dlhodobo sústredí na vývoj bezdymových výrobkov a jej víziou je budovanie budúcnosti bez dymu. V portfóliu spoločnosti je „bezdymovosť“ zastúpená zariadením na nahrievanie tabaku IQOS, ktoré tabak nespaľuje, ale ho iba nahrieva a tak nevzniká dym, ale aerosól.

Program plný úžasných momentov

Rovnako ako hudobná Pohoda aj tá „hovorená“ časť stavila v tomto online ročníku na zaujímavé obsadenie. Moderátormi dvojdňového programu budú Vera Wisterová a Marcel Forgáč.

Vera Wisterová / Foto: Petra Ficová

Úvod programu bude 10. júla patriť projektu s názvom „Amazing Stories by IQOS“. Ten vo forme knihy predstavuje desiatku Čechov a Slovákov, ktorí sa nebáli urobiť krok do neznáma, čím sa im otvorili nové možnosti. Ich životné príbehy zachytil prostredníctvom fotografií svetoznámy módny fotograf Braňo Šimončík. A práve on bude hosťom prvej talkshow, kde sa nielen o tejto knihe bude rozprávať s českým make-up artistom Pavlom Kortanom. Na túto dvojicu nadviaže trio Adnan Hamzič, Marián Bujdák a Gabriela Lautnerová, ktorí svoje životné príbehy vyrozprávali v tomto unikátnom projekte.

Marcel Forgáč / Foto: Marián Ďatko

Po predstavení knihy bude o vyjadrení svojho „lepšieho ja“ pomocou make-upu, stylingu a fotografie rozprávať a dávať tipy ďalšia dvojica expertov – make-up artistka Lucia „Lucid“ Sládečková a vychytený fotograf Lukáš Kimlička. Po ich radách ako najlepšie prezentovať svoju osobnosť a osobitosť príde na rad záverečný workshop piatkového večera v podaní trojice komikov. Mená ako Jakub Lužina, Fero Joke a Ján Gordulič sú zárukou poriadnej zábavy a smiechu. V bloku predstavia svoje príbehy, ale originálnym, humorným štýlom.

Vychutnajte si Pohodu

Kvalitný program Bezdymovej zóny (18+) bude pokračovať aj v sobotu 11. júla. Na svoje si prídu milovníci originálneho jedla a nápojov pri workshope šéfkuchára Martina Korbeliča a barmana Miroslava Telehaniča so známou komičkou Evelyn. Zaujímavosti zo zákulisia Pohody a to, ako tento festival vznikal, odhalia Katarína Kováčová a Anton Repka z organizačného tímu festivalu Pohoda. Po kurze fotografovania s expertami z Mocup Space sa prídu na záver dňa porozprávať o ekológii a krásach prírody Laco Hudec Šubrt, zakladateľ VecizVeci a moderátor a aktivista Michal Sabo.

Program:

10.7. 2020 Piatok

16:00 OTVÁRAME VÍKEND PLNÝ ÚŽASNÝCH PRÍBEHOV

(Andrea Gontkovičová, Vera Wisterová, Marcel Forgáč)

16:15 Talkshow „PRÍBEH JEDINEČNEJ KNIHY „AMAZING STORIES BY IQOS“

(Branislav Šimončík, Pavel Kortan)

17:00 Talkshow „INŠPIRATÍVNE PRÍBEHY Z AMAZING STORIES BY IQOS“

(Gabriela Lautnerová, Marián Bujdák, Adnan Hamzič)

18:00 Workshop „VYJADRI SVOJ PRÍBEH FOTKOU!“

(Lucia „Lucid“ Sládečková, Lukáš Kimlička)

19:00 Comic stories „CEZ SMIECH K ÚSPEŠNÝM PRÍBEHOM“

(Ján Gordulič, Jakub Lužina, Fero Joke)

11.7. 2020 Sobota

16:00 OTVORENIE POHODOVÉHO DŇA

(Vera Wisterová, Marcel Forgáč)

16:15 Workshop „DRINKY, KTORÉ DOPLNIA TVOJ LETNÝ PRÍBEH“

(Eva "Evelyn" Kramerová, Martin Korbelič, Miroslav Telehanič)

17:00 Talkshow „PRÍBEH POHODY – KEĎ JE PRÁCA SPLNENÝM SNOM“

(Katarína Kováčová, Anton Repka)

18:00 Workshop „TVOJ INSTA PRÍBEH NA FOTKE“

(Juraj Guráň, Peter Konopásek – Mocup Space)

19:00 Talkshow „DÁVAME VECIAM NOVÝ PRÍBEH – SPOLU, ZODPOVEDNE“

(Laco Hudec Šubrt, Michal Sabo)