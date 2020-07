Monika Hanigovská

U našich susedov sa ukrýva Krivý les. 400 stromov vyrástlo podľa písmena, nik nevie, ako je to možné

V poľskom lese sa viac ako 80-ročné stromy ohýbajú podľa písmena J, dodnes sú veľkou záhadou a mnohým nedajú spávať.

Les, ktorý prezývajú aj ako Krivý les. — Foto: Instagram/bartosz_sala, juligreeen

NOWE CZARNOVO 5. júla – Vraví sa, že každý les je jedinečný, no hlboko v lesoch poľského regiónu Západné Pomoransko nájdeme stromy doslova ako z iného sveta. Na tomto mieste vyrastajú borovice od zeme do tvaru pripomínajúceho písmeno „J“, pričom sa všetky natáčajú na sever v rovnakom 90-stupňovom uhle. Tamojší obyvatelia poľskej dedinky ho preto prezývajú Krivý les.

Je známe, že stromy boli v lese vysadené v 30. rokoch, majú teda už vyše 80 rokov. Vieme aj to, že samotné ohýbanie stromov nastalo v období 7 až 10 rokov. To je ale všetko. Pamätníci už nežijú. A keďže to mnohým nedáva spávať, teórií, ako sa to stalo, je hneď niekoľko.

Kolísavá gravitácia alebo sneh?

Existuje časť fanúšikov, ktorá sa pohráva myšlienkou, že stromy vytvarovala do dnešnej podoby kolísavá gravitácia. Podľa tejto teórie by však malo stromy tiahnuť k zemi a nie do strán. Ozvali sa aj ďalší, podľa ktorých tvar stromov mohol spôsobiť nános snehu a stromy sa tak mali pod ľadovou ťarchou vytvarovať do oblúka. Túto teóriu však vyvracajú ďalšie borovice, ktoré rastú v okolí Krivého lesa a sú v nezmenenej podobe.

Možno odkaz histórie

Ďalšia teória sa zasa opiera o pôsobenie nemeckého vojska na území. Vojaci mali v lese zničiť stromčeky natoľko, až vyrástli do dnešnej podoby. Táto možnosť by aj časovo sedela, keďže nemecké vojsko vstúpilo na územie Poľska v roku 1939, ale opäť sa natíska otázka, prečo by boli zničené stromy len v jednej časti lesa.

​Nemecký fotograf Kilian Schönberger, ktorý les zdokumentoval, razí inú, azda najprijateľnejšiu teóriu. Podľa nej boli stromy ohýbané cielene pre tvorbu ohybného nábytku alebo drevených lodí. „Temnejšie teórie hovoria o čarodejníctve a energetických poliach. Je možné, že nikdy nebudeme mať konečnú odpoveď,“ povedal pre portál sciencealert.com. Tak, či onak, les je stále obľúbenejšou turistickou lokalitou. „Videl som veľa divokých a rozľahlých lesov v celej Európe. Ale tento háj v Poľsku je naozaj jedinečný,“ dodáva fotograf.