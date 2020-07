Z Poľska sa k nám valí video mníšky - hudobníčky. Ale pozor, nespieva žiadne chorály, ale rapuje. Má úžasný hlas a hoci niektorí internetoví komentujúci hovoria, že to pre mníšku to nie je vhodné, mnohí ju podporujú so slovami, že Bohu je jedno, či ho niekto chváli formou rapu, folku, rocku alebo blues. Hlavné je, že je to od srdca. Veď posúďte sami.