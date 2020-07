Monika Hanigovská

Dnes o 10:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Veľký návrat Anety Pariškovej: Divákov prekvapila s veľkým úsmevom na perách

Aneta zasadla do moderátorského kresla a potešila tak nielen seba, ale i množstvo divákov.

Obľúbená moderátorka Parišková sa vrátila na televízne obrazovky. — Foto: Instagram/aneta_pariskova_official,tvjoj

BRATISLAVA 3. júla – Obľúbená moderátorka Aneta Parišková, ktorá v tieto ťažké chvíle nestráca úsmev a bojuje s pozitívnym prístupom, prekvapila divákov hlavnej spravodajskej relácie Noviny TV Joj. Naraz sa objavila v moderátorskom kresle, kde rozdávala veľa energie.

Neskutočne sa teší

Jej návrat bol veľmi dojímavý a sprevádzali ho silné emócie. „Nepovedala by som, že mám adrenalín. Len sa neskutočne teším. Ja som sa tešila hlavne, že prídem medzi mojich milovaných kolegov. Naozaj nepreháňam. Veď, v JOJke som už trinásť rokov. Takže, všetci moji kolegovia sú mi ako rodina. Na návrat k mojej jojkárskej rodine a k divákom som sa veľmi tešila. Spravodajstvo milujem už vyše dvadsať rokov, takže aj samotná práca mi už veľmi chýbala.. Ja som vlastne neprišla do práce, ale na psychoterapiu,“ povedala pre joj.sk s úsmevom.

Aneta sa cíti veľmi dobre

Prezradila, že je pre ňu požehnaním, že má prácu, ktorú miluje a je v nej obklopená kolektívom, ktorý je pre ňu druhou rodinou. „Myslím si, že je veľkým požehnaním pre každého človeka, keď robí prácu, ktorá ho baví a pracuje s ľuďmi, ktorých má naozaj rád. Ja to šťastie mám. Byť doma s rodinou je super. Mám veľkú podporu – od manžela, od detí, celej rodiny, od priateľov, ale aj moji priatelia, tu v JOJke, mi už nesmierne chýbali. Práca s informáciami ma veľmi baví a ten bzukot v redakcii, keď sa pripravujú Noviny, je úžasný, cítim sa tu výborne. Každý onkologický pacient by sa mal, okrem iného, udržiavať v dobrej psychickej pohode, lebo aj to je pri liečbe dôležité. Prísť na psychoterapiu do JOJky je pre mňa súčasťou udržiavania si psychickej pohody.“

Na otázku, ako sa má a ako sa cíti, odpovedala typicky optimisticky a s úsmevom. „Ako sa hovorí v lekárskej terminológii: subjektívne sa pacientka cíti veľmi dobre,“ dodala.

Pomáha jej rodina a podporujú ju aj diváci a čitatelia

Moderátorka bojuje ako levica. A v boji jej pomáhajú aj jej chlapi - manžel a synovia. Za Anetu stoja aj televízni diváci. „Skoro som odpadla, keď som ju uvidela. A všetko sa zmiešalo. Aj úsmev, (od radosti). Aj slzy dojatia. Prajeme skoré uzdravenie,“ takto reagovala na správu o jej návrate istá fanúštička na instagrame tamojšej televízie, pričom sa pod správou začali objavovať ďalšie komentáre.

Palce na rukách aj nohách jej držia i čitatelia Dobrých novín, ktorí jej pod našimi článkami vždy zanechávajú „kus pozitívnych prianí.“ My v Dobrých novinách jej želáme taktiež veľa síl do ďalšieho boja.