Dominika Pacigová

Dnes o 20:09 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Lucie pečie hotové majstrovské diela: Na začiatku som bojovala, či nakúpim tovar do práce alebo jedlo pre seba

Je mladá, krásna a úspešná. Na konte má viacero ocenení a dokáže upiecť torty, ktoré vyzerajú ako majstrovské diela.

Keď jej zákazníci vidia hotové majstrovské dielo, častokrát nedokážu uveriť vlastným očiam. — Foto: archív Crazy Cakes

PRAHA 2. júna - Lucie Velechovská je známa tým, že ľuďom dokáže splniť rôzne priania. Pred pár rokmi rozbehla svoj vlastný biznis, založila si značku Crazy Cakes a venuje sa pečeniu tort, ktoré vyzerajú ako umelecké diela. Inšpiráciu čerpá predovšetkým zo zahraničia, no aj z rozprávok či animovaných filmov. Keď jej zákazníci vidia hotové majstrovské dielo, častokrát nedokážu uveriť vlastným očiam. Neustále sa však musí vzdelávať, keďže trendy v cukrárstve sa veľmi rýchlo menia. Za svoj najväčší úspech považuje tortu pre pána Simoncelliho na MotoGP. Tá prežila cestu z Českej republiky do Talianska.

„Zákazníci sa ma častokrát pýtajú, či je všetko jedlé. Ďalšou častou otázkou je to, či si môžu figúrky nejakým spôsobom uchovať,“ hovorí pre Dobré noviny Lucie Velechovská.

V rozhovore s Luciou Velechovskou sa dozviete: s akými požiadavkami prichádzajú za ňou zákazníci,

odkiaľ čerpá inšpiráciu,

s akými reakciami sa stretáva,

či už nie je prejedená cukroviniek.

S akou najzvláštnejšou požiadavkou prišli za vami zákazníci?

Niekedy si hovorím, že moji zákazníci sú podobní mne. Bláznivých požiadaviek je tak veľa, že je ťažké vybrať tú najzvláštnejšiu.

Nikdy však nezabudnem na 3D psa s bažantom v papuli alebo strašidelnú zombie tortu pre malého chlapčeka. Niektorí zákazníci však prídu s témami, ktoré sa len ťažko dajú skĺbiť. Príkladom je dinosaurus, Spider-Man a bager.

Pečiete torty na požiadavky zákazníkov alebo im dávate námety vy?

Keď som pracovala v cukrárňach, vždy som dostala fotografiu, podľa ktorej som musela upiecť tortu. V čase, keď som začala podnikať, som si povedala, že takto to už nikdy robiť nebudem. V dnešných dňoch mi zákazníci len povedia tému a prípravu torty nechajú na mňa alebo len prekonzultujeme, čo na torte chcú, prípadne nechcú.

Jej torty pripomínajú majstrovské diela. Foto: archív Crazy Cakes

V dnešných dňoch jej zákazníci len povedia tému a prípravu torty nechajú na ňu. Foto: archív Crazy Cakes

Ľudia sa jej častokrát pýtajú, či je všetko jedlé. Foto: archív Crazy Cakes

Jej torty majú veľký úspech. Foto: archív Crazy Cakes

Torta na oslavu narodenín. Foto: archív Crazy Cakes

Prvé mesiace boli náročné

Kedy ste začali piecť?

Piecť som začala v sedemnástich rokoch, keď som už nežila s rodičmi. U nás doma sa nikdy nejako nepieklo, výnimkou bola babička. V čase, keď som začala žiť sama, som zistila, že ma pečenie neskutočne napĺňa.

K tortám som sa však dostala až v približne 20 rokoch, keď som v televízii videla, že torty môžu vyzerať ako umelecké diela.

Vďaka relácii, ktorú ste videli v televízii, ste začali piecť torty?

Sčasti áno, pretože som chcela vyskúšať, či by som zvládla pripraviť podobnú tortu. K pečeniu ma však priviedlo aj to, že som zúfalo hľadala prácu vo vyštudovanom odbore, propagačnom výtvarníctve, a nedokázala som sa uplatniť.

Keďže som nemala výučný list, v cukrárňach ma nechceli zamestnať, a tak som sa v dvadsiatich rokoch rozhodla, že si urobím výučný list, aby som mohla robiť to, čo ma skutočne baví.

Čo ste vnímali ako najväčšiu prekážku v čase, keď ste začínali?

Keď som išla opäť do školy, bolo dosť náročné vybojovať si aspoň sčasti individuálny študijný plán, aby som pomimo praxe mohla chodiť na brigády a zarobiť si nielen na školu, ale aj na bežný život. Štúdium však nebolo náročné, počas praxe som väčšinou robila zákazky za cukrárky, ktoré boli zamestnané v hoteloch.

Náročné však bolo aj to, keď som sa zo dňa na deň rozhodla rozbehnúť podnikanie. Začínala som úplne od nuly, no vďaka projektu Startovač sa to nakoniec podarilo, aj keď to pokrylo len časť nákladov. Prvé mesiace som dokonca občas bojovala s tým, či nakúpim tovar do práce alebo jedlo pre seba. V dnešných dňoch už na to spomínam s úsmevom na tvári.

Zákazníci sa jej častokrát pýtajú, či je všetko jedlé

Odkiaľ čerpáte inšpiráciu?

Námety čerpám predovšetkým zo zahraničia, ale aj z rozprávok či animovaných filmov. Častokrát sa mi však stáva, že si idem ľahnúť, nemôžem zaspať a vtedy sa rodia ďalšie motívy.

Ako dlho trvá, kým sa vám podarí pripraviť tortu, ktorá vyzerá ako umelecké dielo?

To sa veľmi ťažko počíta, pretože nikdy nepečiem len jednu tortu v priebehu týždňa. Všetko pečiem a modelujem naraz. No ak sa pozrieme napríklad na menšiu tortu s postavičkou, celková príprava spolu s prácou trvá okolo päť hodín.

Jej torty sú pastvou pre oči. Foto: archív Crazy Cakes

Lucie sa inšpiruje zahraničím, ale aj rozprávkami či animovanými filmami. Foto: archív Crazy Cakes

Torty, ktoré potešia mladších aj starších. Foto: archív Crazy Cakes

Majstrovské dielo. Foto: archív Crazy Cakes

Koľko času vám zaberie modelácia tváre, prípadne postavy?

Ak ide len o tvár, hlavičku mám hotovú približne do pol hodiny. Ak ide o tvár podľa fotografie, modelácia trvá hodinu, pričom celé telo aj s oblečením mi zaberie ďalšiu hodinu.

S akými reakciami zákazníkov sa najčastejšie stretávate, keď vidia hotové majstrovské dielo?

Zákazníci sa ma častokrát pýtajú, či je všetko jedlé. Ďalšou častou otázkou je to, či si môžu figúrky nejakým spôsobom uchovať.

Pečiete torty aj s opakovaným motívom alebo každá z nich je originál?

Najmä torty pre deti sú častokrát s tým istým motívom. V tomto prípade je náročné vymýšľať niečo nové, no vždy sa to nakoniec podarí.

Rozprávková torta pre Naty. Foto: archív Crazy Cakes

Torta pre Anežku, ktorá oslavovala prvé narodeniny. Foto: archív Crazy Cakes

Rozkošné torty pre deti. Foto: archív Crazy Cakes

Najviac času jej zabrala torta, ktorú piekla pre 200 ľudí

Aký máte vzťah k cukrovinkám vy? Nie ste už prejedená sladkých ingrediencií?

Stále milujem sladké, no už nie v takých množstvách ako kedysi. V dnešných dňoch si však potrpím na kvalitných cukrovinách, pretože po rokoch už viem rozoznať, čo je dobré a čo nie. Nikdy však nepohrdnem kvalitnou horkou čokoládou, domácim koláčom či bábovkou.

Na snímke je Lucie Velechovská. Foto: archív Crazy Cakes

Pečiete takéto torty aj pre vašich najbližších alebo v tomto prípade volíte jednoduchšiu alternatívu?

Pre blízkych taktiež pečiem, ale väčšinou len v prípade okrúhlych narodenín alebo na väčšie oslavy, pretože popri tom množstve objednávok to ani nie je možné. Pre môjho manžela však pečiem pravidelne.

Pri ktorej z tort ste sa najviac „zapotili“?

Najviac času mi zabrala torta, ktorú som pripravovala pre 200 ľudí. Témou bol Divoký západ. V tomto prípade bol každý detail nesmierne dôležitý. Prevoz torty bol taktiež náročný, keďže sme ju viezli 150 kilometrov. Pamätám si, že som bola celý čas akoby na tŕňoch.

Dokážu ma však potrápiť aj menšie torty, najmä 3D, keď si musím vedieť predstaviť celú konštrukciu, aby všetko držalo pokope.

Nečakaný úspech

Ktorú z tort považujete za váš najväčší úspech?

Čo sa týka tort, mojím najväčším úspechom bolo, keď som robila tortu pre pána Simoncelliho na MotoGP. Tá prežila šialenú cestu z Českej republiky do Talianska a urobila mu obrovskú radosť.

Najviac som však hrdá na to, keď sa mi podarí zabodovať v nejakej zahraničnej súťaži. Keď moju prácu ocenia v zahraničí, kde je obrovská konkurencia, vnímam to ako veľký úspech.

Na konte máte pomerne veľa úspechov. Ktorý z nich si najviac vážite?

Zlatú medailu z Birminghamu za svadobnú tortu. Táto torta bola len tak „do počtu“ a nečakala som žiadny úspech, nie to na tak veľkej medzinárodnej súťaži. O to viac si ocenenie vážim.

Trendy sa v cukrárstve veľmi rýchlo menia. Musíte sa neustále vzdelávať v tomto odbore?

Cukrárstvo sa neustále posúva vpred, všetko sa však snažím učiť sama a neustále sa snažím posúvať svoje hranice. Veľkým prínosom sú pre mňa najmä cesty do zahraničia.

Torty, ktoré sú pastvou pre oči. Foto: archív Crazy Cakes