Dorota Nvotová si novou piesňou krásne uctila otca Jara Filipa 20 rokov po jeho smrti

Text piesne je vyjadrením o pute, ktoré je nepretrhnuteľné, o krvi, ktorá nie je voda. Je o pevných krokoch a silnom koreni.

Na snímke vľavo speváčka Dorota Nvotová počas koncertu projektu Bolo nás jedenásť na 23. ročníku multižánrového festivalu Pohoda 2019 na letisku v Trenčíne vo štvrtok 11. júla 2019. Vpravo Jaro Filip. — Foto: TASR/Jaroslav Novák, Vladimír Benko

Bratislava 2. júla (TASR) – Dorota Nvotová prichádza s novou piesňou Tabak. Je jej vyrovnaním sa s otcovou smrťou a zároveň darom od dcéry k 20. výročiu absencie Jara Filipa (zomrel 11. júla 2000 vo veku 51 rokov). Napriek tomu v piesni temnota ani patetický smútok nemá miesto. TASR o tom informoval PR manažér Alex Čerevka.

Text piesne je vyjadrením o pute, ktoré je nepretrhnuteľné, o krvi, ktorá nie je voda. Je o pevných krokoch a silnom koreni. Pesnička má dve verzie, plnú albumovú (stopáž 4:40 min) a kratší rádiový edit. K audiu ešte čoskoro pribudne klip v réžii Juraja Nvotu.

Okrem novej piesne Nvotová chystá aj nový album

Dorota Nvotová dodržiava tradíciu anglicko-slovenských názvov svojich albumov. Po predošlých albumoch Just! a More sa práve pripravuje album Ten. V období vyrovnávania sa s neprítomnosťou otca, prítomnosťou syna a novej životnej lásky, zapadol názov perfektne. Album bude mať desať pesničiek, čím sa okrem iného zaručí jeho napasovanie na vinylovú platňu.

Nvotová pokračuje v spolupráci s Mariánom Slávkom na bicích a Filipom Hittrichom na basgitare. Obaja sú členovia skupiny Talent Transport a po úspešnej spolupráci na projekte Peter a Lucia spolu s Jakubom Ursinym a následne na albume More sa ich umelkyňa nevie nabažiť. Tentokrát však do tvorivého tímu pribrala muzikanta a producenta Tomáša Slobodu, ktorého už roky obdivuje a až teraz nabrala odvahu osloviť ho. Tomáš veľmi vhodne dopĺňa to, čo Dorote chýba, resp. odstraňuje to, čo Dorote samej na sebe vadí, teda pátos, klišé a kabaretnosť. V tejto tvorivej dvojici sa im darí vyňať z Dorotinej tvorby len samotný koncentrát, bez omáčok a nánosov divadelnosti a dať mu nadčasový hudobný rozmer. Nová pieseň Tabak je toho dôkazom.