Monika Hanigovská

Monika Bagárová o tom, aké je byť čerstvou mamičkou: Hrala som frajerku, obdivujem všetky mamy, sme v tom spolu

Speváčka sa na nič nehrá a v jej úprimnom vyznaní sa našli mnohé slovenské a české mamičky.

Speváčka a MMA zápasník Makhmud Muradov sa stali rodičmi. — Foto: Instagram/bagarovamonika

PRAHA 2. júla – Obľúbená česká speváčka Monika Bagárová sa ešte počas porotcovania v súťaži SuperStar 2020 stala mamou. Napriek tomu, že si starostlivosť o svoju prvorodenú dcéru Rumiu predstavovala jednoduchšie, nerobí jej problém o tom rozprávať.

Mala iné predstavy, ale je šťastná

Práve naopak, úprimne sa vyznala zo svojich aktuálnych pocitov. Verejne na svojom instagramovom profile opísala, ako to u nich doma vyzerá s malou princeznou, ktorá rastie ako z vody. Na aktuálnej fotografii zachytila so svojou dcérou partnera Makhmuda Muradova, MMA zápasníka uzbeckého pôvodu, ktorý jej so všetkým pomáha.

„Som mama. Ruminka krásne rastie, veľa papá, rada si rozpráva, mazná sa, občas zaspáva pri hudbe a ako inak než na rukách. Hlavne, že som hrala frajerku, že moje bábätko bude pekne spinkať v postieľke. No to určite. Nevadí, milujeme ju najviac na svete, čo by sme pre ňu neurobili,“ rozpovedala sa na sociálnej sieti.

Napriek tomu si túto krásnu životnú zmenu užíva. „Má len mesiac a je neuveriteľné, ako všetko vníma a učí sa. Je to obrovská zmena života, krásna zmena života, ale občas je to jednoducho mega náročné a ja som vďačná za svoju rodinu, lásku a priateľov, ktorí nám pomáhajú a sú stále na blízku.“

Poklona pre všetky mamičky

Upriamila však pozornosť aj k ostatným mamám a v jej vyznaní sa mnohé slovenské a české ženy našli. „Obdivujem všetky mamičky a hlavne tie, ktoré to zvládajú bez akejkoľvek pomoci alebo majú bábätká rovno dve a viac. Tak ja len, že i my sme na začiatku i my máme noci, keď nespíme a plačeme a i ja mám kruhy pod očami a som unavená. Tak všetkým mamičkám a budúcim mamičkám veľa sil, trpezlivosti a zdravíčka, to je to najdôležitejšie. Sme v tom spolu.“

Na jej vyznanie reagovalo množstvo ľudí. „Ja som bola tiež hrdinka, že neurobím toto a tamto a nebudem mu dávať jesť toto a tamto a teraz...som rada, že sa napchá kuraťom na paprike. Je jedno ako, hlavne, že budete spokojní všetci traja, či už s nosením na rukách alebo v postieľke,“ reagovala mamička z Čiech.

„Ďakujem, že si to napísala. Pred troma mesiacmi som sa dušovala, že moje dieťa nebude spať v našej posteli. Píšem to práve z postele, vedľa mňa spí dieťa,“ okomentovala príspevok ďalšia mamička.

„Monika, krásne si to napísala. Čo by ste pre Ruminku neurobili, keď je vaše zlatíčko, čo by sme my, mamičky neurobili pre svoje deti,“ okomentovala to ďalšia mamička zo Slovenska a pridali sa k nej ďalšie, ktoré jej tiež dali za pravdu.