Dizajnérka kníh: Knihy kupujeme podľa obalu. Na trhu je ich však až príliš veľa

Knižná dizajnérka Barbara Baloghová so svojimi knihami. — Foto: Dobré noviny, Ikar

BRATISLAVA 2. júla - Pristihli ste niekedy samého seba, že ste sa v kníhkupectve plnom kníh rozhodli pre tú, ktorej obálka sa vám naozaj páčila? Áno, pokiaľ nejdeme po konkrétnom autorovi alebo titule, je obal, rovnako ako písmo či typ fotografie a ilustrácie, stále veľmi silné kritérium výberu a definuje knihu. „Knihu treba brať ako celok, neoddeľujeme obálku samostatne a vnútro samostatne, musí to spolu korešpondovať (nielen predná strana, ale aj zadná, polep, záložky a podobne). Obálka musí vychádzať z obsahu, žánru a tiež z možností, ktoré nám ten titul aj vydavateľ ponúka,“ tvrdí v novom vydaní podcastu Knižný kompas knižná dizajnérka Barbara Baloghová.

Ako teda taká obálka vzniká? Pre dizajnérku je na prvom mieste možnosť porozprávať sa s autorom, ak je to možné alebo ak ešte autor žije. „Ideálne je sa stretnúť, pretože pre mňa je dôležité poznať jeho názor na to, ako by mala kniha vyzerať, vedieť, čo sa mu páči a nájsť spoločnú reč,“ hovorí. Jej srdcovou záležitosťou poslednej doby bola kniha Stále sa mať od básnika Kamila Peteraja a výtvarníka Martina Augustína, s ktorými sa jej veľmi dobre spolupracovalo. Pri tvorbe dizajnov oceňuje aj možnosť využitia nových technológií. „Špeciálne mám rada techniku, ktorej hovorím „zázračná oriezka“, teda keď si orezanú časť strán prejdete medzi prstami a zjaví sa vám vizuál,” dodáva s tým, že obálka by mala mať nápad a mala by sa hlavne páčiť. Na trhu je však podľa nej dnes až neuveriteľné množstvo titulov.



Vypočujte si zaujímavý rozhovor o tvorbe knižných obálok v podcaste Knižný kompas, ktorý pripravil literárny publicista Milan Buno.





