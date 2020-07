Ľubomíra Somodiová

Dnes o 10:29 čítanie na 10 minút 0 zdieľaní Lipa, pod ktorou sa modlil Matej Korvín či 700-ročný dub. Hlasujte za Strom roka 2020

V 18. ročníku súťaže Strom roka je už známych 12 finalistov, víťaza môžete vybrať sami v online hlasovaní.

Anketa Strom roka 2020 — Foto: Nadácia Ekopolis.

BANSKÁ BYSTRICA 3. júla - Väčšina stromov žije niekoľkonásobne dlhšie ako my, ľudia. Ticho stoja a pozorujú, čo sa deje v okolí. Rozprávajú svoje vlastné príbehy a bola by škoda ich nepoznať. Preto už po 18. raz máme možnosť poznať najkrajšie stromy tohto roka s tými najpútavejšími príbehmi a rozhodnúť o tom, ktorý z nich bude Stromom roka 2020. V súťaži o tento prestížny titul zabojuje tento rok 12 stromov (z 23 prihlásených) z celého Slovenska. A patrónom bude už 9. krát spevák Peter Lipa.

Ošetrenie pre víťaza

Anketa má však aj hlbšiu myšlienku - svojim poslaním upozorňuje na význam, hodnotu a krásu stromov, prispieva k ich ošetreniu a v mnohých prípadoch aj k ich záchrane. Jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie môžu prihlásiť do ankety svoj obľúbený strom vždy do polovice mája, v júni vyberie odborná komisia finalistov. „Bolo zvykom, že sme hlasovanie každý rok slávnostne odštartovali na festivale Pohoda. Tento rok si však všetci musíme poradiť s novou situáciou a naše plány pozmeniť. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť anketu online, no všetky spôsoby hlasovania i väčšina našich aktivít ostávajú rovnaké,“ vysvetľuje Martina Ragalová z Nadácie Ekopolis, ktorá súťaž organizuje. Hlasovať môžete na webe alebo Facebookovej stránke nadácie až do konca septembra.

Cenou pre víťaza bude nielen odborný posudok a ošetrenie v hodnote 300 eur, ale aj automatický postup do medzinárodného finále ankety Európsky strom roka. Hodnotné ošetrenie alebo úpravu okolia stromu dostanú aj ďalšie dva víťazné stromy. Ocenený však nebýva len strom, ale aj jeho nominant či najčastejšie hlasujúci ľudia.

Oskoruša čaká na nástupcu

Víťazom minulého roka sa stala približne 250-ročná Oskoruša z Uzovskej Panice (miestna časť Lapoňa, okres Rimavská Sobota, pozn. red.), ktorá na svojom mieste stála už za čias Márie Terézie a doteraz rodí vzácne plody. Pre jej mohutnosť (je vysoká 14 m) a dlhovekosť ju využívali ako hraničný strom medzi chotármi a neskôr aj ako signalizátor dobrej polohy pre výsadbu ovocia. Oskoruša reprezentovala Slovensko v súťaži Európsky strom roka 2019, no jej celkovým víťazom sa stal napokon strom z Českej republiky. Borovica lesná z Chudobína, ktorú prezývajú Strážkyňa zaplavenej dediny rastie na skalnatom výbežku ľavého brehu Vírskej priehrady. A aký je jej príbeh? Svoje meno vraj nesie po zatopenej obci Chudobín, ktorá bola obetovaná v prospech výstavby vodnej nádrže. Podľa povesti tradovanej medzi obyvateľmi zo zaniknutej dediny, každú noc hrá pri borovici čert na husliach. To zrejme miestni počujú silný vietor uháňajúci svrateckým údolím.

Pozrite si 12 tohtoročných finalistov súťaže Strom roka:



1. Prastarý dub z Malej Pešti - Dub letný

Lokalita: Drnava, okres Rožňava, Košický kraj

Približný vek: 700 rokov Obvod kmeňa: 528 cm Výška stromu: 14 m



Prastarý dub sa nachádza pri bývalom areále slávnych Drnavských železiarní grófa Andrássyho. Práve tu sa v 40-tych rokoch 19. storočia odlievali konštrukčné diely slávneho Reťazového mosta „Lánchíd“ v Budapešti, za čo si obec vyslúžila prezývku „Kis Pest - Malá Pešť“. Dnes je tento krásny strom jedným zo zastavení na náučnom chodníku Poklady Drnavy, ktorý obcou prechádza a vracia návštevníkov do slávnych dôb baníctva. Dub patrí k neodmysliteľným symbolom už niekoľko generácií - stojí na starej obchodnej ceste. Zmienka o dube sa nachádza v obecnej kronike už v roku 1670. Dnes okolo neho denne chodia turisti, ktorí chcú navštíviť krásy Zádieľskej tiesňavy.

1. Foto: Nadácia Ekopolis.

2. Lipa pri kostolíku sv. Imricha - Lipa veľkolistá

Lokalita: obec Štitáre pri kostole sv. Imricha, okres Nitra, Nitriansky kraj

Približný vek: 350 rokov Obvod kmeňa: 530 cm Výška stromu: 15 m

Na južnej strane Tribečského pohoria, pod vrchom Žibrica, leží na historickej ceste z Nitry do Hronského Beňadiku dedinka Štitáre. Uprostred nej, pri kostolíku sv. Imricha rastie lipa. Oficiálne jej priznávajú 350 rokov, avšak podľa povestí i dobových kroník je jej vek omnoho vyšší. V 15. storočí, na mieste terajšieho kostolíka, dal vystavať gróf z Dolnej Malanty kaplnku, kde vysadil lipu z vďaky za záchranu života jeho dcér, ktorým sa splašili kone zapriahnuté do koča. Lipka tak bola svedkom modlitieb mnohých pocestných, obyčajných ľudí ale aj Mateja Korvína, ktorý tu táboril v roku 1465, keď vyháňal husitov. Kaplnka sa časom rozrástla na kostolík a z malej lipky sa stala majestátna lipa.

2. Foto: Nadácia Ekopolis

3. Grófov strom - Maklura pomarančová

Lokalita: Abrahámsky park, obec Abrahám, okres Galanta, Trnavský kraj

Približný vek: 100 rokov Obvod kmeňa: 161 cm Výška stromu: 14 m

Netradičný strom pochádzajúci z Južnej Ameriky zasadil sám gróf Karol Eszterházi približne pred sto rokmi v malebnej dedinke Abrahám. Má povykrúcané konáre a každoročne rodí plody vo veľkosti 10 - 15 cm podobajúce sa zeleným pomarančom. Preto sa im aj ľudovo hovorí - indiánske pomaranče. Plody však u nás nikdy poriadne nedozrejú - v období dozrievania prichádza zima. Strom sa nachádza v Abrahámskom parku, ktorého príbeh má čarovný začiatok ale veľmi smutný koniec. Je jedinou zachovanou pamiatkou na spomínaného grófa, ostatné zničil čas a bezohľadnosť ľudí. Makluru zasadil na vŕšku bývalej ľadovne, ktorá slúžila ako chladnička. Dnes je tento vŕšok s maklurou ukončený „Krížovou cestou“, ktorú pravidelne navštevujú miestni obyvatelia a veriaci.

3. Foto: Nadácia Ekopolis

4. Dub našich praotcov - Dub letný

Lokalita: Osada Dolný bukovec, obec Dolná Strehová, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj

Približný vek: 200 rokov Obvod kmeňa: 425 cm Výška stromu: 30 m



Dub na Dolnom Bukovci si všetci pamätajú ako strom, ktorý tam bol vždy. Rozprávajú o ňom naši otcovia, aj otcovia otcov, rástol niekoľko generácií. V osade sa žilo družne, veselo, ale ťažko a dub bol od nepamäti pre ľudí niečím významným, dôležitým, križovatkou ciest, miestom stretnutí i útočiskom. Na okraji poľa, kde sa robilo, stál osamotený a jediný podal pomocnú ruku, aby chránil ľudí pred slnkom a dohliadal na žatvu. I dnes spomienky nejedného z obyvateľov sú hlavne o posedení pod jeho korunou - ochrancom, ale aj dôverníkom ľudských osudov, svedkom nešťastnej lásky či prvých bozkov. A traduje sa, že kto pod ním zaspí, prisní sa mu jedno tajomstvo z mnohých, ktoré ukrýva.

4. Foto: Nadácia Ekopolis

5. Platan pri Labuťom jazere - Platan javorolistý

Lokalita: Kúpeľný park v Trenčianskych Tepliciach, okres Trenčín, Trenčiansky kraj

Približný vek: 160 rokov Obvod kmeňa: 385 cm Výška stromu: 24 m



Vysadený platan bol svedkom toho, keď 15. júna 1873 v Trenčianskych Tepliciach otvorili prvé „štrandové“ kúpalisko a plaváreň, ktoré sa neskôr stalo Labutím jazierkom, v dnes už kúpeľnom parku. Aj dnes vraj strom za splnu mesiaca volá na dávnu žabiu vílu z jazierka, aby sa pohojdala na jeho konári. Nemusíme tomu veriť, no jeho vetva, ktorá je nevšedne otočená k jazeru, akoby doslova túžila dotknúť sa ho, robí strom v tomto parku jedinečným.

5. Foto: Nadácia Ekopolis

6. Kapušianska borovica - Borovica čierna

Lokalita: Park svätých Cyrila a Metoda, areál ZŠ s MŠ Kapušany, okres Prešov, Prešovský kraj

Približný vek: 220 rokov Obvod kmeňa: 262 cm Výška stromu: 16 m

Borovica čierna bola nemým svedkom mnohých historických udalostí v obci i smutných osudov. Pamätá ešte rod Kapyovcov - stáročných vlastníkov Kapušianskeho hradu, ktorý sa hrdo vypína v pozadí jej koruny. Dnes dozerá na účastníkov podujatí na amfiteátri v Parku svätých Cyrila a Metoda, a dohliada na hry škôlkárov a školákov ZŠ s MŠ Kapušany. Borovica je jedinečná svojou majestátnosťou, i tvarom. Tak ako ju ohýbali prírodné sily, i nás ľudí ohýba život. A predsa vytrvala dlhé stáročia, nevzdala sa. V parku sa nachádza 253 kusov stromov rôznych druhov, no spomedzi všetkých je borovica výnimočná práve pre tento región.

6. Foto: Nadácia ekopolis.

7.Pálffyovská lipa - Lipa veľkolistá

Lokalita: Zámocká Ulica, mesto Malacky, okres Malacky, Bratislavský kraj

Približný vek: 180 rokov Obvod kmeňa: 392 cm Výška stromu: 16 m



Stará lipa je jediným zachovaným exemplárom z radu Pálffyovských líp zo Zámockej ulice, ktorá pôvodne spájala dve hlavné miesta - Čierny kláštor a Čiernu bránu zámockého parku. Spájajúcu aleju necitlivo preťala socialistická výstavba diaľničného privádzača. Krásna košatá lipa v blízkosti pamätníka vojakov padlých v 1. svetovej vojne, je poslednou z nich. Za asi 180 rokov jej veku sa takmer všetko okolo nej zmenilo, no ona ostáva stáť na svojom mieste. Dnes je symbolom kontinuity našej histórie a pretrvania najlepších tradícií v meniacich sa časoch. Je jednou z nás, taká ako my – neoddeliteľná súčasť nášho mesta s koreňmi hlboko zapustenými do piesčitej pôdy Záhoria.

7. Foto: Nadácia Ekopolis

8. Osamotený dub - Dub letný

Lokalita: Belža, okres Košice – okolie, Košický kraj

Približný vek: 300 rokov Obvod kmeňa: 340 cm Výška stromu: 19

Je to široko-ďaleko osamotený dub. Starí ľudia hovoria, že na mieste, kde rastie, kedysi rástol hustý dubový les. Strom je vyobrazený i v erbe obce Belža, ktorej pečatidlo sa datuje do roku 1888. Dnes po lese niet ani stopy a tento dub ostal posledný. Na jeho kmeni je zavesený obraz Panny Márie a pod stromom je lavička, pri ktorej sa ľudia zvyknú počas prechádzky zastaviť, posedieť a načerpať novú silu a energiu. Pre návštevníkov je to magické miesto.

8. Foto: Nadácia Ekpolis

9. Štúrovská lipa - Lipa malolistá

Lokalita: Sobotište, Lipnica Savarka (Studnička Anička), okres Senica, Trnavský kraj

Približný vek: 175 rokov Obvod kmeňa: 283 cm Výška stromu: 22 m



V roku 1845 dal sobotištskú lipnicu vysadiť zakladateľ prvého družstevníckeho spolku a národný buditeľ Samuel Jurkovič, ktorý inšpiroval i samotnú štúrovskú generáciu. Štúrovci si k nemu často chodili aj po rady. Nominovaná lipa je jednou z mnohých, do roku 1845 tu dovedna vysadili až 160 líp, pričom každá dostala meno osoby, ktorá ju vysadila alebo osoby, ktorá bola tomu, kto stromček sadil, blízka. Zanechali tak hlboký odkaz mnohým generáciám i inšpiráciu do dnešných dní. Lipnica Savarka, v ktorej sa táto lipa nachádza, je kultúrno - historickou pamiatkou obce, regiónu i Slovenska.

9. Foto: Nadácia Ekopolis

10. Thurzovská lipa - Lipa veľkolistá

Lokalita: Areál zámku v Bytči, pred Sobášnym palácom, okres Bytča, Žilinský kraj

Približný vek: 350 rokov Obvod kmeňa: 540 cm Výška stromu: 25 m

Lipa rastie v areáli Bytčianskeho zámku pred Sobášnym palácom, ktorý nechal postaviť palatín Thurzo pre svadby svojich 7 dcér. Bola svedkom rôznych ľudských príbehov, veľkolepých svadieb, popráv i požiaru paláca. Sledovala súdny proces s pomocníkmi krvavej grófky Báthoryčky, ktorým odcvikli prsty a potom ich popravili, o storočie neskôr práve na tomto mieste začal slávny príbeh Juraja Jánošíka, keď sa ako vojak zoznámil so zbojníckym kapitánom Uhorčíkom. Za Rakúsko-Uhorska tu bolo väzenie a počas vojny tu zhromaždili bytčianskych židov a odviezli ich do koncentračného tábora. Jej kmeň museli zviazať železnými obručami, ktoré má vrastené do kmeňa, aby sa nerozpadla. Lipa si toho prežila naozaj veľa a dnes je zaslúžene chráneným stromom.

10. Foto: Nadácia Ekopolis

11. Dedičstvo pôvodných ovocinárov - Hruška obyčajná

Lokalita: Laclavá, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj

Približný vek: 300 rokov Obvod kmeňa: 317 cm Výška stromu: 12 m

Hruška je jediným zachovalým solitérom, ktorý sa zachoval z pôvodného ovocného sadu a dodnes ohromuje svojimi veľkými rozmermi a robustnosťou. Sad bol situovaný za dodnes zachovalým parkom, ktorý prináležal ku kúrií rodu Velič, tá však na začiatku nášho storočia úplne zanikla. Strom je vďaka svojej lokalite veľmi príjemným miestom oddychu. Svedčí o tom aj fakt, že okolie má neskutočnú atmosféru pokoja. Od stromu dovidíte na neďaleký gotický kostol v Políku, či na kostoly v Ivančinej. Rovnako je možné vidieť hory ako lúčanskú a krivánsku časť Malej Fatry, Veľkú Fatru, Kremnické Vrchy, Žiar. Z východnej strany tvorí siluetu pôvodný prírodno krajinársky park šlachtickej rodiny Veličovcov.

11. Foto: Nadácia Ekopolis

12. Lipa sĺz - Lipa malolistá

Lokalita: v blízkosti kultúrnej pamiatky Kalvária, obec Zákamenné, okres Námestovo, Žilinský kraj

Približný vek: 150 rokov Obvod kmeňa: 367 cm Výška stromu: 29 m

Majestátna lipa, ktorá sprevádza osudy už šiestich generácií miestnych obyvateľov, bola vysadená pravdepodobne v roku 1862. Pevne obopínajúc maličkú kaplnku jednej z najstarších kalvárií v regióne, bola tichým svedkom už nespočetného množstva rôznych životných osudov. Je svedkom sĺz bolesti, ale i sĺz šťastia a vďaky, ktoré pokropili toto pietne miesto. Svojou nezlomnosťou stáť pri človeku v dobrom i zlom je inšpiráciou i pre nás ľudí, zvlášť v tomto náročnom období. Dnes je areál Kalvárie, ktorého súčasťou je tento strom, najvyhľadávanejšie miesto oddychu a duchovného života pre obyvateľov obce a taktiež i širšieho regiónu.

12. Foto: nadácia Ekopolis



Okrem hlasovania je k súťaži pripravený aj sprievodný program. „Na hlasujúcich čakajú i tento rok zaujímavé odmeny za zapojenie sa do hlasovania, fotosúťaž Tour de Strom, ktorá prebieha na Instagrame alebo odborná prednáška arboristov o ošetrovaní stromov. Nezabudli sme ani na školy, pre žiakov začne súťaž v septembri,“ uzatvára Ragalová.