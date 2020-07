Ľubomíra Somodiová

Jozef nafotil odpustovú slávnosť v Ždiari. Jeho nádherné zábery chválili už tisíce ľudí

Malebná dedinka Ždiar pod Belianskymi Tatrami fascinuje svojou prírodou, ale aj miestnymi zvykmi. Spoznajte ju ešte bližšie na fotografiách Jozefa Pitoňáka.

Odpustová slávnosť v Ždiari. — Foto: Jozef Pitoňák.

ŽDIAR 2. júla - Narodil sa v Ždiari, pod úpätím Belianskych Tatier, a aj preto mu naše veľhory prirástli k srdcu. „Už ako 10-ročný som bol na Havrane s kamarátmi bez doprovodu,“ hovorí dnes fotograf Jozef Pitoňák, pre ktorého sú Tatry, miestni ľudia a najmä tamojšia príroda už dlho veľkou inšpiráciou.

Fotograf samouk

Už takmer 40 rokov sa totiž venuje fotografii. Učil sa sám - metódou pokus omyl. „Prvý foťák sme kúpili, keď sa mi narodil prvý syn. Brával som ho so sebou na hory v nosidlách a začal fotiť jeho aj prírodu. A nakoniec som ostal pri prírode,“ doplnil s tým, že cestu k fotografii si našiel aj jeho syn Martin, ktorý je takisto fotografom.

A aj keď o sebe skromne hovorí, že je len amatérsky fotograf, jeho zábery krásnej prírody si získali už tisícky ľudí.

Tatry. Foto: Jozef Pitoňák.

V krojoch do kostola

Keď sa budete niekedy prechádzať uličkami malebného Ždiaru, môžete počas sviatkov vidieť miestnych ako prichádzajú do kostola v goralských krojoch. Je to naozajstná pastva pre oči. A hoci sa Jozef Pitoňák nezameriava na portréty, keď zverejnil fotky Ždiaranov v goralských krojoch, doslova obleteli celý internet. „Som Goral a pôsobím aj v goralskom súbore. Keďže bola odpustová slávnosť, dohodli sme sa, že ľudia prídu v krojoch,“ povedal a dodal, že tak sa u nich chodí do kostola na sviatky bežne. I keď v tomto období, najmä kvôli pandémii, to troška ochablo. „Fotím ich bez toho, aby som ich nejako štylizoval. Sú už zvyknutí, poznajú ma. Keď ma vidia aj sami sa zoradia,“ dodal.

Odpustová slávnosť v Ždiari. — Foto: Jozef Pitoňák

Odpustová slávnosť v Ždiari. — Foto: Jozef Pitoňák

Odpustová slávnosť v Ždiari. — Foto: Jozef Pitoňák

Odpustová slávnosť v Ždiari. — Foto: Jozef Pitoňák

Odpustová slávnosť v Ždiari. — Foto: Jozef Pitoňák

Ľudia v Ždiari v goralských krojoch. — Foto: Jozef Pitoňák

Ľudia v Ždiari v goralských krojoch. — Foto: Jozef Pitoňák

Ľudia v Ždiari v goralských krojoch. — Foto: Jozef Pitoňák

Ľudia v Ždiari v goralských krojoch. — Foto: Jozef Pitoňák

Ľudia v Ždiari v goralských krojoch. — Foto: Jozef Pitoňák

Osobne má veľkú radosť, že sa jeho fotografie ľuďom páčia. „Rozmýšľal som, že by som sa začal viac venovať portrétu,“ rozmýšľa do budúcnosti, i keď predsa len sa teraz viac považuje za krajinkára. „Práve som vydal knihu Belianske Tatry – štyri ročné obdobia. Je obohatená aj o básne herečky Ivety Mandžárovej, ktorá je tiež rodáčkou zo Ždiaru,“ vysvetlil.

Kniha prezentuje nielen krásy Belianskych Tatier vo všetkých ročných obdobiach, ale jej cieľom je aj prispieť k obnove turistických chodníkov. Výstava o Belianskych tatrách v Tatranskej Javorine začína už zajtra a potrvá až do 30. augusta.