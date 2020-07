Monika Hanigovská

Dnes o 09:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Na západnom Slovensku vyrástlo unikátne kukuričné bludisko. Pozrite sa, na čo všetko sa môžete tešiť

Ak máte radi zábavu, prírodu, úlohy a originálnosť, v novootvorenej atrakcii pri Trnave si určite prídete na svoje.

Návštevníci, ktorí milujú zábavu a výzvu si prídu na svoje. — Foto: Facebook/Kukuričné bludisko, Instagram/@ingrida.horvath

VLČKOVCE 4. júla – Aj vy ste sa v detstve radi preháňali po kukuričných poliach? Teraz to môžete zažiť opäť, no ešte v originálnejšej forme. V malej dedinke Vlčkovce, medzi mestami Trnava a Sereď, vyrástlo opäť v kukuričnom poli bludisko, ktoré nemá na Slovensku obdoby. Keďže počasie kukuričke veľmi neprialo a slabo rástla, dlhšie trvalo, kým dosiahla požadovanú výšku. Preto sa otvorilo až tento týždeň. No dnes vám už nič nebráni blúdiť v ňom až do konca letných prázdnin.

Takéto bludisko vyrástlo vo Vlčkovciach. Foto: Facebook/Kukuričné bludisko

Pre tých, čo milujú výzvy

Nebudete sa však len baviť, preveríte si svoje orientačné schopnosti, ale aj partnerskú spoluprácu a súťaživosť, keď sa do bludiska vyberiete so svojimi deťmi či prípadne kamarátmi. V minulom roku organizátori pripravili dve bludiská - jedno bolo v tvare štátneho znaku SR a druhé v tvare mapy Slovenskej republiky. A tvorcovia nezaháľali ani tento rok a na ploche 4,5 hektára vytvorili dve „čerstvé“ lákadlá.



„Prvé bludisko sa skladá z viacerých geometrických tvarov, je trocha zložitejšie s dĺžkou trasy 2500 metrov. Kým však nájdete všetky stanovištia, nachodíte určite oveľa viac. Po bludisku sú rozmiestnené tabuľky, na ktorých sú rôzne zaujímavé informácie. Keď ich nájdete všetky, vyplňte tajničku, ktorú dostanete pri vstupe a až potom hľadajte cestu von,“ píšu tvorcovia na svojej facebookovej stránke.

Bludisko vo Vlčkovciach. Foto: Facebook/Kukuričné bludisko

Pre malých, aj veľkých

Druhé bludisko je v tvare dinosaura a je určené hlavne pre najmladších návštevníkov. No zabavia sa aj starší objavitelia. Je jednoduchšie a vychutnáte si ho na trase približne 1 000 metrov. Pre pátračov sú v uličkách pripravené ukryté dinosaury spolu s informáciami o nich. „Ak deti nevedia čítať, tak im, rodičia, prečítajte náučný text a otázku, odpoveď na ňu zapíšete do tajničky, ktorú dostanete na pokladni. Za vyplnenú tajničku deti od nás dostanú malú pozornosť,“ informujú tvorcovia bludiska na svojej facebookovej stránke. Z hygienických dôvodov (kvôli COVID-19) si však prineste svoje pero alebo ceruzku a nezabudnite ani rúško alebo šatku na prekrytie tváre.

Okrem bludiska sa deti môžu tešiť aj na pyramídu z balíkov slamy, rozhľadňu, loptové hry, hod kruhmi, futbalové bránky, ohnisko a palice na opekanie (špekáčiky si môžete zakúpiť v bufete alebo priniesť vlastné) či jazdu na traktore. Blúdiť sa bude aj maskách, na pláne je nočné blúdenie so strašidlami, rozprávkové blúdenie, športové blúdenie, nočné blúdenie pre deti s baterkami (bez animátorov) aj hororové noci pre dospelých.

Bludisko je otvorene každý deň od deviatej do piatej, no otváracie hodiny sú prispôsobené počasiu (počas dažďa a po daždi je bludisko z bezpečnostných dôvodov zatvorené), preto si vždy overte aktuálnu otváraciu dobu. „Majte tiež na pamäti, že kým budete 1 – 2 hodiny blúdiť, počasie sa môže zmeniť, takže je dobré mať v batohu pripravený dáždnik či pršiplášť,“ upozorňujú tvorcovia bludiska.