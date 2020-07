Dominika Pacigová

Dnes o 09:29 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Ondrej Kandráč prvý raz ukázal celú rodinu aj s najnovším členom. Pozrite si rozkošné zábery

Hrdý otec aktívne komunikuje so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. Publikuje zábery, ktoré vyčaria úsmev mnohým ľuďom.

Archívne zábery, na snímke je Ondrej Kandráč s rodinou. — Foto: instagram.com / kandrac.ondrej

BRATISLAVA 2. júla - Manželka Ondreja Kandráča porodila minulý týždeň v piatok dcérku Máriu. Hrdý otec publikoval krásny záber z pôrodnice, ktorý potešil viacerých jeho fanúšikov. Včera zverejnil ďalšie snímky, pričom na jednej z nich sa nachádza celá rodina.

Hrdí rodičia

Ondrejovi a Erike Kandráčovcom sa 26. júna 2020 narodila dcérka Mária. „Pán nám dožičil tešiť sa z toho najväčšieho daru – ľudského života. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli tento deň zvládnuť, na čele s tímom lekárov a sestričiek z Nemocnice Košice – Šaca, 1. súkromná nemocnica. Veríme, že naše dievčatko bude robiť radosť nielen nám, ale aj vám,“ uviedol obľúbený spevák na Instagrame.

Fotka celej rodiny

Slovenský huslista, primáš, spevák, folklorista i moderátor aktívne komunikuje so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. V priebehu včerajšieho dňa pridal dva nádherné príspevky. „A sme komplet,“ napísal k rodinnej snímke, na ktorej sú všetci členovia rodiny.

Tešia sa z dcérky

O pár hodín neskôr pridal ďalšie rozkošné fotky, ktoré potešili jeho fanúšikov. Pod zábermi sa objavili desiatky gratulácií a milých komentárov.

Ondrej Kandráč s dcérkou Máriou. Foto: BibienFoto - Ľubomíra Ištoňová

Hrdá mamina. Foto: BibienFoto - Ľubomíra Ištoňová

Nádherný záber, ktorý potešil fanúšikov Ondreja Kandráča. Foto: BibienFoto - Ľubomíra Ištoňová

Šťastný otec. Foto: BibienFoto - Ľubomíra Ištoňová

Mária sa narodila 26. júna 2020. Foto: BibienFoto - Ľubomíra Ištoňová

Radosť v očiach obľúbeného hudobníka. Foto: BibienFoto - Ľubomíra Ištoňová

Je známy tým, že počas koncertov rozpráva vtipy

Obľúbený hudobník naspieval v čase pandémie duet s manželkou, ktorý sa stal obrovským hitom. Koncom mája vydal singel s názvom Rodné hniezda (Príbeh môjho života), ktorý posiela otcovi do neba. „Spevák nie je len ten, kto vie spievať, ale aj človek, ktorý má čo ľuďom povedať. Rád sa stotožňujem s textami, ktoré majú hlbší príbeh. Aspoň pre mňa nejde o sezónnu pieseň. Je to posolstvo, ktorým chcem vyjadriť svoj obdiv rodičom, ľudom, ktorí ma formovali a stáli pri mne. Je venovaná otcovi, ktorý by sa tohto roku dožil sedemdesiatky,“ povedal v rozhovore pre Dobré noviny.

Ondrej miluje svojich fanúšikov a je známy aj tým, že počas koncertov rozpráva pomedzi piesne vtipy, ktoré bavia mladších aj starších. „Viem, že medzi trápnosťou a humorom je tenká hranica, ale človek, ktorý to neskúša, nevie, kde je tá hranica. Niečo sa mi podarí viac, niečo menej, no robím to s úctou k ľuďom. Život netreba brať vážne, treba sa tešiť a radovať z každej životnej situácie,“ dodal.