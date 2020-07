TASR

Kollár berie výzvu SaS na jeho odchod z funkcie na vedomie

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 1. júla (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) spoločne s poslaneckým klubom Sme rodina berú výzvu SaS na jeho odchod z funkcie na vedomie. Pre TASR to povedala Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová.

Poslanci za SaS po stredajšom stretnutí klubu vyzvali Kollára, aby odstúpil z pozície predsedu parlamentu. Oznámili to po stretnutí s Kollárom, ktorý poslancom odpovedal na otázky súvisiace s jeho diplomovou prácou. SaS rešpektuje nárok hnutia Sme rodina na post predsedu parlamentu. Na ťahu je podľa jej slov Kollár.

Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre jeho diplomovú prácu. Na odchod z funkcie ho vyzvala aj strana Za ľudí. OĽaNO jeho odchod nežiada. Navrhlo, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác. Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne. V politike ho nemieni viac používať. Pred stretnutím klubu SaS pripustil, že ak by mal odísť z funkcie, hnutie Sme rodina by mohlo opustiť aj vládnu koalíciu.