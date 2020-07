TASR

Dnes o 15:12 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Sulík: Prístup Borisa Kollára k rokovaniu o \'podnikateľskom kilečku\' nebol korektný

Na snímke minister hospodárstva SR a prvý podpredseda vlády pre ekonomiku Richard Sulík (SaS) a v pozadí predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). — Foto: TASR -Jaroslav Novák

Bratislava 1. júla (TASR) - Odloženie rokovania o „podnikateľskom kilečku“ až na riadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR považuje minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) za nekorektný prístup zo strany predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina).

Sulík tvrdí, že Kollár nedodržal dohodu o tom, že zvolá mimoriadnu schôdzu. Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia odobrila vláda minulý týždeň, do parlamentu sa dostanú na schôdzu, ktorá je plánovaná od 7. júla.

Keď sa nebudú dodržiavať dohody, je to začiatok konca

„Mám pocit, že je to nekorektný prístup zo strany Borisa Kollára, lebo dvakrát veľmi jasne povedal, že zvolá mimoriadnu schôdzu, je to dokonca aj v zápisnici z Koaličnej rady, potom dohodu nedodržal. Som na to veľmi citlivý, presne viem z mojej skúsenosti, že ak sa nebudú dodržiavať dohody a platné pravidlá, je to začiatok konca,“povedal Sulík novinárom. „Tak ďaleko by som nezachádzal,“odpovedal na otázku, či ide o vydieranie.

Sulík o schôdzi hovoril počas rokovania klubu SaS, kde má Kollár odpovedať na otázky o svojej diplomovej práci. Viacerí predstavitelia SaS kritizujú Kollára za kauzu jeho práce. Poslanec Ondrej Dostál ho opakovane vyzval na odchod z funkcie šéfa NR SR, Kollárovu kauzu považuje za problém aj poslanec Marián Viskupič.