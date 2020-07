Monika Hanigovská

Dnes o 20:00 čítanie na 11 minút 0 zdieľaní Lucia sa v Nepále započúvala do spievajúcej misky a netušila, ako tým pomôže deťom aj dospelým

Lucia odišla do ďalekého Nepálu meditovať. Chcela nájsť seba, no objavila terapiu, ktorou už pomohla mnohým.

Lucia Nosko. — Foto: Instagram/lucia_nosko_shs

BRATISLAVA 1. júla – Luciu pred mnohými rokmi zavialo až do ďalekého Nepálu, kde si chcela nájsť tiché miesto pre svoje rozjímanie. Tam sa prvýkrát započúvala do spievajúcej misky, ktorou budhistickí mnísi ukončovali svoje meditácie.

Terapia zvukom pomocou spievajúcich misiek a gongov je vo východnej kultúre známa, ako prastará liečiteľská metóda, no u nás nebola dovtedy rozšírená. Tento zvuk na mladú ženu zapôsobil natoľko, že jej doslovne zmenil život. A nie len jej.

Ako sa Lucia Nosko úprimne vyznala pre Dobré noviny, dovtedy chcela pracovať na svojom rozvoji, pričom si vtedy myslela, že sa s tým ani nikomu neprizná. Bála sa totiž, čo si bude o nej myslieť okolie, no liečivé účinky začali veľmi rýchlo pôsobiť na jej rodinu.

„Každý týždeň sme boli svedkami doslova zázrakov, nepreháňam. Sérii odblokovaní, úľavy, odstránení fyzických bolestí. To ma poháňalo vpred,“ vykresľuje svoje počiatočné „obývačkové začiatky“ u seba doma.

Dnes pôsobí jej hudobná terapia na cudzích ľudí a dotýka sa detí - aj hyperaktívnych alebo zdravotne nezvýhodnených detí, ktorým s radosťou a úsmevom pomáha. Jej snom je však pomáhať takouto terapiou aj v domove dôchodcov a jednoducho všade tam, kde to treba.

„Motor mám silný, verím, že aj toho sa raz dožijem. Potom vám poviem, že môj život mal skutočne zmysel,“ vyzná sa Lucia Nosko, ktorú môžu poslucháči pamätať z rádia a RTVS ako Luciu Palšovičovú, no dnes lieči a predáva skúsenosti pomocou zvuku.

Môžete mi na začiatok prosím povedať, ako ste sa dostali k zvukovej terapii?

Bolo to pred vyše šiestimi rokmi. Odišla som do Nepálu meditovať, do budhistického kláštora, do ticha, mimo civilizácie. Je to jeden z mojich míľnikov v živote. Tam som počula spievajúcu misku prvýkrát. Mnísi s ňou ukončovali meditácie.

Ten záver bol vždy pre mňa najsilnejší moment. Keď som sa vrátila na Slovensko, začala som postupne bádať o tom viac. Nič som však nenašla. Nikto to tu nerobil, a už vôbec neškolil. Tak som do pár mesiacov vycestovala znova, za prvým učiteľom.

Asi to musel byť veľmi silný zážitok, keď ste sa začali venovať na profesionálnej úrovni.

Necestovala som na školenie so zámerom robiť terapiu pre druhých. Chcela som ju aplikovať pre seba, a pracovať na svojom rozvoji. To však dlho nevydržalo. (čoskoro svoje poznatky predala ďalej poz.red.) V tej dobe som si skutočne myslela, že to hádam nikomu ani nemôžem povedať - čo sa chodím do zahraničia učiť, čo by si e okolie pomyslelo.

Opak sa stal pravdou, krok po kroku som naberala odhodlanie, a postupne som misky a gongy odhalila rodine. Začala som pre nich robiť každý štvrtok meditačné večery. Doma v obývačke. (úsmev - poz.red.)

Každý týždeň sme boli svedkami doslova zázrakov, nepreháňam. Sérii odblokovaní, úľavy, odstránení fyzických bolestí. To ma poháňalo vpred. A cestovala som za poprednými učiteľmi terapie zvukom znova a znova. Robím tak do dnes. Vzdelanie je pre terapeuta, alfa omega, a toto je nekonečná cesta.

Čo všetko musí človek vedieť, čím si musí prejsť, aby mohol praktizovať zvukovú terapiu?

Keď sa rozprávame o terapiách a nie „len“ akomsi relaxačnom hraní - tak samozrejme závisí od úrovne, levelu a kvality nadobudnutých vedomostí a praxe. Na profesionálneho terapeuta rozhodne nestačí jeden kurz, ani dva. Vyžaduje si to hodiny, týždne, mesiace, roky. Sama som začala pred dva a pol rokom školiť.

Školím všetko čo som sa naučila, markantnú časť z vlastnej 5-ročnej praxe, ktorá je skutočne už dosť bohatá. Človek musí ovládať nielen ľudské telo, ale aj energetické dráhy, prácu s čakrami, dychom, rôzne druhy chorôb, ich dopady, symptómy, a tiež musí byť veľmi otvorený a načúvať intuícii. V ideálnom prípade rozpoznávať ego. Skrátka mať „zmáknutého“ najprv samého seba, až potom sa dá skutočne pomáhať ostatným. Dobrý terapeut by mal byť dobrý človek.

Čo vám zvuková terapia dala a dáva?

Zmenila mi život. Aj preto viem, že dokáže meniť život všetkým ostatným a to sa aj deje (úsmev poz.red.).

„Naučila ma nenechať sa spochybniť, a odradiť a ani sa nenechať zahanbiť „inakosťou“, aj keď si z vás robia srandu a posmešky čomu sa venujete, a je to pre mnohých spúšťač opovrhujúcich komentárov - ale pokiaľ cítime tú autenticitu - jednak tú, s ktorou do toho ideme my sami, a jednak autenticitu nespočetného množstva účinkov, zostáva len ďalej dôverovať (sebe a procesu) a kráčať. Dnes máme v Bratislave jediné špecializované centrum holistickej rezonancie nielen na Slovensku, ale jediné v rámci celej strednej Európy,“ prezrádza nám Lucia, ktorá priniesla z Nepálu unikátnu zvukovú terapiu.

Sound Healingové centrum je u nás absolútny unikát. Miesto kde sa skutočne venujeme primárne tejto oblasti, s najvyšším možným stupňom vzdelania a praxe. Netušila som pred šiestimi rokmi, že to zájde až sem, avšak plánov sa už nebojím ani tých najodvážnejších, mám ich veľa.

Pre niektorých to môžu byť len akési zvuky. Ako pôsobí a načo slúži táto terapia?

Sú to skutočne „len“ zvuky. Lenže s vysokou mierou a schopnosťou liečenia. Zvuky sú natoľko harmonické, že majú schopnosť vyladiť akúkoľvek disharmóniu v tele/mysli. Disharmónia je inak povedané nevhodné správanie sa buniek - či už pod vplyvom stresu, napätia, blokov, tráum, alebo nespokojnosti, nervozity, nepekných zážitkov, a podobne.

Terapia zvukom slúži na všetko. Máme klientov, ktorí sa potrebujú hlboko zrelaxovať, majú náročné pracovné nasadenie, od manažérov cez učiteľov, spevákov, až po lekárov. Rovnako tak vyhľadávajú túto terapiu ľudia na harmonizujúce meditácie, kde nájdu mnohé odpovede na otázky, prebudia kreativitu, vnútornú silu - ale pracujeme aj s vážnymi i menej vážnymi ochoreniami, s detičkami, zdravými aj tými, ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť.

V akom veku je vôbec vhodná?

V skratke pracujeme - so všetkými, od 0-100 rokov. Je to zázračná metóda, a máme s ňou nádherné, často skutočne zázračné výsledky. Už tri roky chodím robiť workshopy do firiem. Je úžasné sledovať, ako sa stále viac a viac, ako spoločnosť otvárame - aj alternatívnej možnosti riešenia sebarozvoja, vyhoretia, vnútornej nespokojnosti, a chorôb vyplývajúcich z dlhodobého životného zaťaženia.

Ako vyzerá taká klasická hodina?

Závisí od typu a druhu terapie. V priebehu rokov som sa snažila vytvoriť celú škálu rôznych druhov a typov terapií. Mnohé sú moje autorstvo. Dnes už ich skutočne máme do detailu vycibrené, a praktizujeme ich viacero.Najobľúbenejšie sú u nás v centre skupinové sound&gong healing hodiny, individuálne terapie, a za posledné obdobie sa stali tiež veľmi obľúbené online meditačné hodiny, ktoré máme na našom webe, kde sa zapájajú ľudia z rôznych miest Slovenska, a dokonca nie je ojedinelé, že zo zahraničia.

Chodia k vám aj ľudia, ktorí na začiatku tejto forme terapii akosi nedôverovali?

Jasné, drvivá väčšina nedôverovala, je to normálne, som na to zvyknutá a úplne ich chápem. Nemôžu hneď dôverovať niečomu, čo absolútne nevedia, že čo to je. Akonáhle to vyskúšajú, zažijú, precítia, a ešte sa im aj výrazne uľaví, plus ich kvalita života začne naberať na úplne inej sile, pochybnosti nemajú miesto.

Hudba je všade okolo nás, veď nadarmo neexistuje muzikoterapia. Aký je medzi tým rozdiel?

Mnohí, dokonca aj tí, ktorí s touto metódou prichádzajú do pracovného kontaktu, ju považujú za muzikoterapiu. Je to omyl. Bude to zrejme našim systémovým nastavením. U nás sa to tak na istých miestach komunikuje. Nie je to však správne. Sú to dve zásadne rozdielne množiny. Základný rozdiel medzi muzikoterapiou a sound healingom/terapiou zvukom je ten, že človek pri našich terapiách nemusí vynakladať žiadne úsilie, teda nechceme žiadnu aktivitu a tak neprebieha interakcia. Je viac menej maximálne pasívny a len relaxuje. Plus využívame diametrálne odlišné spektrum nástrojov.

Naše nástroje patria do skupiny rezonančných nástrojov. Tvoria širokú škálu rôznych tónov, frekvencií a zvukov samotných. Nástroje ich tvoria samé. Voláme ich organické zvuky/tóny. Mnohé teda nevieme ovplyvniť, správajú sa účelovo. To je cieľom a zároveň tajomstvom holistickej rezonancie. Niektoré bloky a disharmónie v tele vieme tak odstrániť natrvalo po prvej hodine, pričom sa symptóm/bolesť už nikdy nevráti. Čo pri muzikoterapii tak nefunguje.

Na akom princípe funguje vaša zvuková terapia. Má aj svoj odborný názov?

Terapia funguje na báze širokej škály rôznych vibrácií. My sami sme zhluk rôznych vibrácií&frekvencií. Mnohé potrebujeme neustále vylaďovať, dať do harmónie, teda do primárneho stavu.

„Naša vibrácia je ovplyvnená už len tým čo denne počujeme, vidíme, s kým a kde sa stretávame, čo jeme, pijeme.Teraz pridajte to, čo si myslíme a čo hovoríme a vznikne fajnový mix kadečoho. Tento koktejl nie je vždy chutný. A keď ho nechceme denne konzumovať, tak sa ideme zharmonizovať a koktejl sa razom premieša čistými vibráciami, vysoko frekvenčnými, a chutí inak,“ prezrádza.

My voláme naše terapie zvukom sound healing. Anglický ekvivalent. Od začiatku mi to bolo bližšie, keďže som študovala v zahraničí. Milujem ten názov, má krásnu vibráciu. Pomenovali sme tak aj naše centrum.

Ako dlho sa tomu venujete?

Oficiálne päť a pol roka. Sound Healingové Centrum funguje od jari 2018.

Píšete, že terapia zvukom je ideálna aj pre hyperaktívne deti, alebo deti s poruchami pozornosti. Ako je možné, že „neposedné" deti vydržia pri takejto hudbe v kľude?

Deti sú moja najobľúbenejšia samostatná kapitola. Hyperaktívne deti sú deti, ktorým sa treba venovať. Keď sa im skutočne venujeme, oni sa nám odplatia sústredením a záujmom. Pointa, ktorá sa za tým celým skrýva je tá, že hyperaktívne deti si niečo kompenzujú. Na terapiu dochádza k stimulácii nervového systému a k balansu pravej a ľavej hemisféry mozgu.

Mnohé hyperaktívne deti od nás odchádzajú úplne vybavené. Sú zrazu unavené, ich telo si pýta odpočinok a spánok, akonáhle ho dáme do balansu. Avšak stáva sa aj protipól, že odchádzajú s ešte väčšou energiou ako keď prišli. Tá energia sa znásobí len na chvíľu, kým si telo/mozog uvedomí, že nemusí robiť nič nadrámec, stačí, že je v rovnováhe. Deti sú otvorenejšie, a emotívnejšie. Čím väčšie množstvo blokov eliminujeme, tým sú odvážnejšie a šťastnejšie. Skrátka vnútorne stabilnejšie.

Príkladov je mnoho - dieťatko sa v škôlke bálo Mikuláša. Odvtedy nemohlo byť na sekundu samé. Ani cez deň, v noci nehovoriac. Už po prvej hodine (dokonca detskej skupinovej) sa tento blok uvoľnil a všetko bolo znova v poriadku. Také radostné dieťa a maminu vidíme u nás často, a veľmi radi. Deti milujú sound healing.

Pracujete aj s postihnutými deťmi, aký prístup si vyžaduje takáto hodina?

Áno, pracujem aj s deťmi s viacnásobným postihnutím. Tieto deti potrebujú tieto metódy ako soľ. Napríklad v zahraničí im terapie zvukom preplácajú poisťovne. Pasujú sa s množstvom problémov - či tráviacimi, stresom, alebo epileptickými záchvatmi.

Pri terapii sa dáva všetko do maximálne možnej harmónie. A výsledky sú okamžité. Rodičom v týchto prípadoch často odporúčam a vytváram im sety nástrojov na mieru na domov. Aby terapiu vedeli aplikovať denne. Pokroky sú očarujúce, a dojemné.

Takisto školím majiteľov a zamestnancov rôznych špecializovaných centier pre deti s individuálnymi potrebami. Je úžasné, že sa to takto dostáva na miesta, kde je to skutočne treba. Ešte chýbajú domovy dôchodcov, rôzne zariadenia sociálnych služieb, a nemocnice. Ako je to v zahraničí. Motor mám silný, verím, že aj toho sa raz dožijem. Potom vám poviem, že môj život mal skutočne zmysel.