Nový ročník nemeckej ligy odštartuje v septembri, v hre sú dva termíny

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Berlín 1. júla (TASR) - Nový ročník najvyššej nemeckej futbalovej súťaže by mal odštartovať v septembri. Podľa výkonného riaditeľa Nemeckej futbalovej ligy (DFL) Christiana Seiferta sú v hre dva termíny - 11. a 18. septembra.

„Zatiaľ sa nerozhodlo o presnom dátume začiatku novej sezóny. Prebiehajú intenzívne rokovania s vedením Nemeckého futbalového zväzu, pretože sú tam isté kolízie so zápasmi Nemeckého pohára,“ uviedol Seifert.

Najvyšší predstaviteľ DFL zároveň dodal, že bundesligové kluby čoraz viac tlačia na to, aby diváci mohli byť od novej sezóny prítomní na zápasoch. „Vieme, že v Nemecku sú do 31. októbra zakázané hromadné podujatia. Zodpovednosť je na orgánoch verejného zdravotníctva. Dúfame, že sa DFB podarí otvoriť rokovania na túto tému, ale zatiaľ je na to priskoro.“