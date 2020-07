TASR

Kollár pripustil odchod z koalície

Šéf parlamentu Boris Kollár pripustil, že pre kauzu jeho diplomovej práce by mohlo hnutie Sme rodina, ktorého je predsedom, odísť aj z vládnej koalície.

Na snímke predseda NR SR Boris Kollár. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 1. júla (TASR) - Šéf parlamentu Boris Kollár pripustil, že pre kauzu jeho diplomovej práce by mohlo hnutie Sme rodina, ktorého je predsedom, odísť aj z vládnej koalície. Hovoril o tom pred stredajším rokovaním poslaneckého klubu SaS, kde má odpovedať na otázky poslancov. Ak by musel odísť z postu predsedu parlamentu, zrejme by podľa svojich slov nemalo hnutie inú možnosť ako odchod z koalície. Zdôraznil, že nemieni nikoho vydierať.

V hre je aj odchod z koalície

Kollár pred rokovaním povedal, že bude odpovedať na otázky. „Už nemám nič iné povedať, len to, čo som povedal,“ zdôraznil. Neuviedol, akú zodpovednosť by vyvodil, ak by neodišiel z postu predsedu parlamentu. Potvrdil, že je v hre aj odchod z koalície. „Ja nemám inú možnosť, len odísť z vlády, ja nemôžem odísť len z postu predsedu parlamentu. Ja nikoho nevydieram, všetko je v poriadku, idem sa porozprávať s kolegami,“doplnil.

S poslancami, ktorí ho vyzvali na odchod sa stretávať nebude

Kollár pred novinármi zopakoval, že svoju prácu napísal v súlade so zákonom. V pondelok (29. 6.) sa stretol s poslancami za OĽaNO. S poslancami strany Za ľudí, ktorí ho vyzvali na odchod z funkcie, sa podľa svojich slov nebude stretávať.

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) Kollárovi zopakuje, že má odísť z postu. „Nemám nástroj, ako by som donútil Borisa Kollára, aby odstúpil. V každom prípade mu to chcem dnes povedať,“ dodal pred novinármi Dostál.

Viskupič: Duševné vlastníctvo si vyžaduje rovnakú ochranu

Klub bude podľa poslanca za SaS Mariána Viskupiča vyzývať Kollára na vyvodenie „nejakej“ zodpovednosti. Kollárovu kauzu považuje za problém. „Duševné vlastníctvo si vyžaduje úplne rovnakú ochranu ako akékoľvek iné vlastníctvo,“povedal s tým, že plagiátorstvo či kompiláty to nabúravajú.

Kollár v minulom týždni vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne a že sa nemá za čo ospravedlňovať. V politike titul nemieni viac používať, aby nedával nikomu zámienku na útoky na koalíciu. Podľa medializovaných informácií mal šéf parlamentu vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal.