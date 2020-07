TASR

Dnes o 14:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bratislava chce ľuďom vynahradiť zrušené festivaly. Na leto pripravila samé hudobné pecky

Bratislava chce ľuďom vynahradiť zrušené letné festivaly. Prvý koncert zaháji už dnes.

Mestskuá pláž na Tyršovom nábreží. — Foto: Facebook/Bratislava - hlavné mesto

Bratislava 1. júla (TASR) – Bratislava chce ľuďom vynahradiť zrušené letné festivaly. V priestoroch letného parku výstaviska Incheba je postavený športovo-kultúrny areál InPark, v ktorom sa počas leta uskutočnia veľké open-air koncerty do 1 000 ľudí.

Program InParku má široký záber

InPark - Summer in Peace sa nachádza päť minút pešo od Auparku, v blízkosti Mosta SNP. Program InParku má výnimočne široký záber, v priebehu leta sa totiž snaží vynahradiť zrušené kultúrne podujatia. Už v stredu 1. júla hudobnú sezónu zaháji punková legenda Konflikt. TASR informoval PR manažér Filip Jánošík Lehotský.

V programe koncertov si nájde svojich interpretov každý fanúšik hudobnej scény. Vo štvrtok 2. júla vystúpia Nerieš, Strapo, Bitman a Fejbs, v nedeľu 5. júla to budú Prázdniny s Jojkom, skupiny Korben Dallas a Chiki Liki Tu-A vystúpia v piatok 10. júla.

Bijuterier, Richard Müller či Richard Rikon

Kandráčovci a Filip Jánošík & Hotoví umelci sa predstavia 19. júla, tri dni nato budú hrať Bijouterrier, Zoči Voči, No Control a Four Faces. Na sólovom koncerte sa v nedeľu 26. júla predstaví Richard Müller. Richard Rikkon, Felix Slováček a Josef Vojtek budú koncertovať 29. júla, posledný júlový deň to bude Miro Jaroš. V auguste sa na koncertoch predstavia Smola a Hrušky, Heľenine oči, aj Vidiek s Bobanom Markovičom.

Myslelo sa aj na rodiny s deťmi

V InParku sa budú konať aj športové akcie a podujatia pre rodiny s deťmi. „Otvárame netradične punkom, lebo celá táto doba nám príde veľmi punková a práca v kultúre či športe je dnes veľkým punkom. Preto divákov zabaví 30-ročná punková legenda Konflikt, ktorá si zavolala známych českých ska-punkových bratov Vision Days. Program spestria aj vychvaľovaní Ramones Bratislava a bratislavský projekt Parketový Lev,“ uviedla pre médiá riaditeľka agentúry Stage_On Janka Mroščáková.