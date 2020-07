Ľubomíra Somodiová

Dnes o 10:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pastva pre oči. Banskú Bystricu obsypali krásne kvetinové záhony

Prechádzku ulicami Banskej Bystrice spríjemňuje krásna letná kvetinová výzdoba, ktorú si domáci pochvaľujú.

BANSKÁ BYSTRICA 1. júla - Mesto pod Urpínom, Banská Bystrica, patrí bezpochyby k najkrajším na Slovensku. Turistov láka nielen svojou bohatou históriou, ale aj krásnou prírodou. Tú v tých dňoch ocenia ešte viac aj milovníci kvetín. Jarnú kvetinovú výzdobu totiž postupne nahrádza bohatá letná výzdoba. Postarala sa o to Mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) a novými fotkami každý deň informovala obyvateľov aj na svojej facebookovej stránke.

Nové záhony skrášľujú rôzne časti mesta - pribudli na sídliskách, ale aj v centre či Parku pod Pamätníkom SNP. „Tiež nevyužívané pôvodné pieskovisko na Golianovej ulici už pár dní skrášľujú kvetinové lienky, ktoré oživili priestor vedľa základnej školy,“ uvádza ZAaRES.

Kvetinový záhon s presným časom

A ak budete prechádzať okolo Národnej ulice, zbystrite pozornosť. Kvetinový záhon ukrýva v sebe hodiny, ktoré sú na Slovensku raritou. Za ich obnovou stojí Marián Sedláček, ktorý celý život býva v bytovom dome pred nimi. Rozhodol sa ich obnoviť na vlastnú päsť a prevádzkuje ich úplne zadarmo. Hodiny sa prvýkrát v meste objavili na 20. výročie Slovenského národného povstania, ale od 80. rokov až do roku 2006 chátrali. „Roky bývali vnútri bezdomovci a navláčili tam veľa bordelu. Bolo to treba všetko vyriadiť a poopravovať, urobil som to svojpomocne. Takého hodiny sú na Slovensku len jedny, tu v Banskej Bystrici, a ďalšie sú podľa mojich informácií v českých Poděbradoch,“ povedal Sedláček pre TV Hronka. Hodiny sú poháňané elektromotorčekom a idú na minútu presne.

Pozrite sa s nami, ako vyzerajú záhony v jednotlivých častiach mesta:



Záhony v parku pred MsÚ, na uliciach Golianova, Rudohorská, Kráľovohoľská

Jarnú kvetinovú výzdobu v posledných týždňoch postupne nahradila letná. — Foto: Facebook/Záhradnícke a rekreačné služby

Jarnú kvetinovú výzdobu v posledných týždňoch postupne nahradila letná. — Foto: Facebook/Záhradnícke a rekreačné služby

Jarnú kvetinovú výzdobu v posledných týždňoch postupne nahradila letná. — Foto: Facebook/Záhradnícke a rekreačné služby

Jarnú kvetinovú výzdobu v posledných týždňoch postupne nahradila letná. — Foto: Facebook/Záhradnícke a rekreačné služby

Jarnú kvetinovú výzdobu v posledných týždňoch postupne nahradila letná. — Foto: Facebook/Záhradnícke a rekreačné služby

Jarnú kvetinovú výzdobu v posledných týždňoch postupne nahradila letná. — Foto: Facebook/Záhradnícke a rekreačné služby

Jarnú kvetinovú výzdobu v posledných týždňoch postupne nahradila letná. — Foto: Facebook/Záhradnícke a rekreačné služby

Kvetinové lienky na Uhlisku

Nevyužívané pieskovisko na Golianovej ulici skrášľujú kvetinové lienky. — Foto: Záhradnícke a rekreačné služby

Nevyužívané pieskovisko na Golianovej ulici skrášľujú kvetinové lienky. — Foto: Záhradnícke a rekreačné služby

Nevyužívané pieskovisko na Golianovej ulici skrášľujú kvetinové lienky. — Foto: Záhradnícke a rekreačné služby

Nevyužívané pieskovisko na Golianovej ulici skrášľujú kvetinové lienky. — Foto: Záhradnícke a rekreačné služby

Nevyužívané pieskovisko na Golianovej ulici skrášľujú kvetinové lienky. — Foto: Záhradnícke a rekreačné služby

Námestie slobody a park pod Pamätníkom SNP

Letná výzdoba. — Foto: Záhradnícke a rekreačné služby

Letná výzdoba. — Foto: Záhradnícke a rekreačné služby

Letná výzdoba. — Foto: Záhradnícke a rekreačné služby

Letná výzdoba. — Foto: Záhradnícke a rekreačné služby

Letná výzdoba. — Foto: Záhradnícke a rekreačné služby

Námestie SNP a Národná ulica s hodinami

Bystrica žiari farbami. — Foto: Záhradnícke a rekreačné služby

Bystrica žiari farbami. — Foto: Záhradnícke a rekreačné služby

Bystrica žiari farbami. — Foto: Záhradnícke a rekreačné služby