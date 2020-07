Monika Hanigovská

Dnes o 14:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Oliver vám hneď zdvihne náladu: Vysmiaty ježko cestuje po Slovensku, jeho výlety si zamilujete aj vy

Malý cestovateľ sa na potulkách naprieč Slovenskom stále „usmieva“. Zoznámte sa s miláčikom internetu.

Ježko Oliver na potulkách po Slovensku. — Foto: Instagram/ollie.fromslovakia

BRATISLAVA 4. júla – Ježko Oliver nemá ani rok, ale svojou roztomilou, „usmiatou“ tváričkou už stihol chytiť za srdce tisíce ľudí. Jeho majiteľka Martina nenecháva svojho parťáka doma samého, a tak Oliver už stihol absolvovať niekoľko výletov - od Bojníc až po Vysoké Tatry. „Oliver je druh ježka bielobruchého alebo inak povedané ježka afrického. Má 10 mesiacov,“ prezradila Martina pre Dobré noviny.

Najprv ho nechcela zviditeľňovať

Martina sa nechala inšpirovať celosvetovo známym ježkom s menom Mr. Pokee. „Myšlienka, že by som mohla mať ježka, vznikla vtedy, keď som na YouTube objavila video českej influencerky Carrie Kirsten, ktorá tiež mala ježka. Do tej doby som vôbec netušila, že sa dá ježko chovať aj doma. Pozisťovala som si potrebné informácie a rozhodla sa, že toto zvieratko chcem mať doma aj ja,“ vysvetľuje.



Najprv však musela presvedčiť svoju mamu. Po dlhom prehováraní sa jej to nakoniec podarilo, a tak mali doma naraz o jedného člena viac. „Od začiatku to bol model. Vôbec sa nebál. Vtedy som však ani nerozmýšľala nad tým, že by som mu založila Instagram. Nechcela som ho nijako zviditeľňovať.“

Všimla si, že Oliver sa „usmieva“

Jedného dňa však išla so svojim priateľom a Oliverom na výlet do Vysokých Tatier. „V Tatrách sme mu urobili pár fotografií a dokonca aj také, kde vyzerá, že sa usmieva. Hneď sme si povedali, že toto bude druhý Mr. Pokee,“ hovorí Martina o najznámejšom ježkovi na Instagrame, ktorého si tam zamilovalo vyše milióna ľudí.

Už vo vlaku cestou domov ju začal priateľ prehovárať, aby mu založila profil na Instagrame. „Dlho som bola proti, ale napokon som sa nechala prehovoriť a založila som mu profil s názvom ollie.fromslovakia. Dnes, po takmer roku, je na ňom viac ako sto fotografií a sleduje ho viac ako 5-tisíc ľudí.“

Rozkošný Oliver už stihol navštíviť Španiu dolinu, vyhliadku Straník, rozhľadňu Dubeň, niekoľkokrát Bojnice, Vysoké Tatry a iné turistické miesta v okolí Prievidze. Nedávno navštívil dokonca Oravský hrad. Oliverova parťáčka vopred premýšľa o miestach, kam pôjdu a vyberá najvhodnejšie trasy. „V budúcnosti s ním plánujeme cestovať viac, nebude to však náročná turistika.“

Ako správny ježko v noci ožíva

Ako nám Martina prezradila, Oliver cestuje vo svojej prenoske, kde počas cesty spí. „Je to malý výmyselník. Ľuďom, ktorý majú radi spánok, by som ježka asi neodporúčala. Netvrdím, že ja rada nespím, no treba myslieť na to, že ježko je v noci veľmi, veľmi aktívny a keď sa točí na disku alebo behá po klietke, robí to veľký hluk. Taktiež si treba uvedomiť, že má pichliače a nie vždy je kamoš. Pichnutie od neho vie byť aj celkom bolestivé,“ prezrádza na záver o svojom kamošovi, ktorý jej prirástol k srdcu.

Pozrite sa s nami na ďalšie fotky rozkošného ježka Olivera: