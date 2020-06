Ľubomíra Somodiová

Dnes o 15:00 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Keď žene vytiekla plodová voda, do nemocnice jej pomohli policajti: Vzápätí im prišiel ten najmilší pozdrav

Policajti konali pohotovo a budúcu mamičku odprevadili do nemocnice.

Policajti sprevádzali mamičku. — Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

NITRA 30. júna - Nie každý deň v živote mužov zákona je o naháňaní kriminálnikov či pokutovaní dopravných priestupkov.

Ako už hovorí motto „pomáhať a chrániť,“ ktoré svieti na bielych autách so zeleným pruhom, policajti často pomáhajú aj ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzovej situácii.

Sprievod

Tí z Nitry pomohli rodiacej žene. Netrvalo dlho a zastihlo ich to najmilšie poďakovanie od hrdého otca Matúša: „Chcel by som sa veľmi poďakovať nitrianskym PMJ-čkarom za doprovod do nemocnice pre mňa a moju rodiacu ženu. Žene odtiekla voda a sanitku by sme už nestíhali, ja som volal na políciu, že idem do nemocnice a na začiatku Nitry nám už robili doprovod až do nemocnice. Do rána sa nám narodil náš prvý synček, Jakubko.“

Malý Jakubko. Foto: Facebook/Polícia Slovenskej Republiky

Šťastným rodičom a dieťatku muži zákona zaželali všetko dobré.

Zdroj: Facebook Polícia Slovenskej republiky