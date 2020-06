Monika Hanigovská

Čašník odmietol obslúžiť ženu bez rúška. Tá sa na neho verejne sťažovala, no reakcia ľudí oboch prekvapila

Zákazníčka svojím príspevkom vyvolala veľkú vlnu solidarity zo strany cudzích ľudí. Vďaka ich štedrosti si mladík nielenže splní svoj sen, ale pomôže niekoľkým komunitným organizáciám.

Lenin Gutierrez. — Foto: Facebook/Amber Lynn Gilles

SAN DIEGO 30. júna – Pre mladého baristu to mal byť bežný pracovný deň. Lenin Gutierrez (24) nastúpil na pondelkovú smenu do kaviarne Starbucks, keď vstúpila do prevádzky žena, ktorá nemala na tvári rúško. Tento deň mu zásadne zmenil život.

Očakávala podporu, no dočkala sa opačnej reakcie

Mladík ženu poprosil, aby si ho nasadila, pričom spomenul firemné smernice. Zákazníčka nielenže mladého baristu skritizovala priamo na mieste, ale si ho aj vyfotila a na sociálnej sieti sa verejne posťažovala.

„Zoznámte sa s Leninom zo Starbucks, ktorý ma odmietol obslúžiť, pretože som nemala rúško. Nabudúce budem čakať na policajtov a prinesiem lekársku výnimku,“ napísala zákazníčka vo svojom príspevku.

Cudzí ľudia mu začali posielať sprepitné

Žena sa však dočkala opačnej reakcie a ľudia si začali mladého baristu zastávať. Vlna solidarity však zašla ešte ďalej. Vznikla online zbierka na jeho podporu - v nej mu neznámi ľudia naprieč celu Amerikou, začali zasielať virtuálne sprepitné. V súčasnosti už presiahlo 80-tisíc dolárov, čo je v prepočte o niečo viac ako 70-tisíc eur.

„Cítil som sa poctený tým, že som dostal toľko podpory a lásky, aj keď to presiahlo 1 000 dolárov. Neviem teraz ani vyjadriť slovami, aký som vďačný a ako požehnane sa cítim,“ okomentoval mladík online zbierku v čase, keď narástla na viac ako 65-tisíc dolárov.

Časť peňazí plánuje použiť na splnenie svojich snov

Gutierrez uviedol, že časť peňazí plánuje použiť na splnenie svojich snov. Prezradil, že by sa chcel stať tanečníkom, pričom ale nemyslí len na seba. Časť peňazí chce darovať niektorým organizáciám v komunite v San Diegu. Informoval o tom spravodajský portál CNN.