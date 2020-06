Britskí poslanci chcú presadiť návrh, aby sa mačky predpisovali ako liek na osamelosť

Ľubomíra Somodiová

Úloha mačiek a iných domácich miláčikov by sa pri riešení osamelosti nemali podceňovať, tvrdí časť poslancov britského parlamentu.

Mačky by mohli pomôcť osamelým ľuďom. — Foto: Pixabay/99mimimi

LONDÝN 29. júna - Britskí poslanci prišli s originálnym nápadom, ako bojovať s osamelosťou. Politická skupina The All-Party Parliamentary Group for Cat zaoberajúca sa felinoterpiou, teda „liečbou mačkou“, predniesla návrh, ktorý hovorí, že osamelým ľuďom by mohla byť predpísaná mačka ako spôsob liečby.

Skupina predstavila správu o výsledkoch výskumu o tom, ako mačky obohacujú našu spoločnosť a pomáhajú ľuďom cítiť sa menej osamelo.

Nenáročné na starostlivosť

O terapeutických schopnostiach sa hovorí väčšinou v súvislosti so psami alebo koňmi. Poslanci však argumentujú tým, že mačky sú menej náročné na starostlivosť.

Prieskum, ktorý skupina predložila, dokazuje, že až 80 % Britov sa po kúpe mačky cítilo menej osamelo. Vo vekovej kategórii od 18-34 rokov mali mačky priaznivý vplyv až na 90 % ľudí.

Riešenie osamelosti ako prioritná otázka týkajúca sa zdravia

Skupina poslancov teraz vyhlasuje, že bude tlačiť na vládu, aby schválili návrh, podľa ktorého by mala NHS (Národná zdravotná služba Spojeného kráľovstva) predpisovať Britom mačky ako liek na osamelosť.

Osamelosťou trpia najmä seniori. Tým by mohli podľa britských politikov pomôcť aj mačky na predpis. Foto: Pexels

Predsedníčka poslaneckej skupiny Sheryll Muray tvrdí, že riešenie osamelosti by malo byť jednou z prioritných otázok týkajúcich sa zdravia. Práve osamelosti totiž čelia mnohí ľudia v Británii. „Rola mačiek a iných domácich miláčikov, ktoré môžu pomôcť pri riešení problému, je nedostatočne preskúmaná a zaslúži si väčšiu pozornosť,“ zdôraznila.

Okrem toho, zástancovia felinoterapie z poslaneckých radov tvrdia, že pocit osamelosti narástol aj v súvislosti s koronavírusovou pandémiou, počas ktorej ostali mnohí ľudia izolovaní.

Osamelosti čelia najmä starší ľudia

Zo štúdie, ktorú publikoval britský Červený kríž, vyplýva, že až 9 miliónov Britov sa cíti osamelo. Organizácia s názvom Kampaň za ukončenie osamelosti píše, že z toho sú až štyri milióny dôchodcov.

Práve im by mohli mačky pomôcť najviac, pretože pre mnohých z nich je už komplikované stretávať sa s ľuďmi.

Zdroj: Country living