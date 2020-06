Monika Hanigovská

Dnes o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Študentka sa po karanténe vrátila na internát: Keď vošla do izby, najprv sa poriadne vyplašila

Na jej „pestované“ zemiakové kráľovstvo začali okamžite reagovať ľudia. Pozrite si ho tiež.

Zemiaky nič v ceste nezastavilo. — Foto: Twitter/@donna9p

AIGLE 27. júna – Ak existuje cesta, príroda si ju nájde. Keď študentka Donna opúšťala svoj byt počas karantény, ešte nemohla tušiť, čo si doma nechcene vypestuje, či lepšie povedané, o čo sa jej príroda v internátnej izbe postará.

Zemiaky nič v ceste nezastavilo

Jej pobyt mimo internátu sa kvôli koronavírusu predĺžil na 3 mesiace. V prázdnom byte nechala vrecko zemiakov, ktoré si počas jej neprítomnosti začalo takpovediac žiť vlastným životom.

Po niekoľkých mesiacoch niektoré výhonky narástli do metrovej dĺžky, pričom chuť rásť malo toto vrecko zemiakov tak veľkú, že si výhonky prerazili cestu nad poličku a pokračovali neotrasiteľne v raste ďalej.

Najprv sa toho zľakla. „Predtým, ako som si uvedomila, že to boli len zemiakové klíčky, bola som vystrašená siluetou s dlhými prútmi pozdĺž steny. Až keď som zapla svetlo, som si uvedomila, že sú to len klíčky, no a potom som sa zasmiala na celej tejto nezvyčajnej situácii,“ povedala pre portál metro.co.uk.

Zemiaky nevyhodila, ale presadila

Napriek prekvapeniu sa študentka rozhodla, že novému „rozrastenému nájomníkovi“ pomôže so životom. Napokon, jeho obrovská vôľa žiť Donnu inšpirovala. „Opatrne som to vyniesla z internátu a zemiaky som vysadila vonku do zeleninového záhonu,“ vysvetlila pre portál Boredpanda.

Študentka sa podelila s týmto zážitkom na sociálnej sieti. Niektorí ľudia sa jej priznali, že si doma v tomto období našli podobné zemiakové kráľovstvo. „Mal som to isté,“ poznamenal k jej fotkám jeden z užívateľov, pričom ďalší okomentoval vtipne jej príspevok slovami: „O jeden rok neskôr,“ a prirovnával jej fotky k mimozemskej civilizácií, pravdepodobne fotkou mimozemšťana z filmu s názvom Vojna svetov od Stevena Spielberga.