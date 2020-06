V slovenskej pôrodnici učia mamičky spievať uspávanky: Má to výborné účinky na mamičky aj deti

VRANOV NAD TOPĽOU 29. júna – Vranovská nemocnica otvorila modernú hrajúcu pôrodnicu. V pôrodnici sa tak „udomácnili“ aj uspávanky.

Tie podľa zdravotníckeho personálu prinášajú množstvo výhod. V prípade, že mamičky uspávanky nevedia, vo vranovskej nemocnici ich to naučia.

Budúcim mamičkám vyhrávajú uspávanky na chodbách a izbách šestonedelí. Nemocnica sa nechala inšpirovať istou súkromnou newyorskou klinikou, v ktorej rodila aj speváčka Beyoncé Knowles.

„Hudba nám pomáha v prvom rade upokojiť budúcu mamičku pred pôrodom, a to hneď pri vstupe na oddelenie. Chceme, aby z nej opadol strach z medicínskeho prostredia i z toho, čo ju čaká a cítila hlavne radosť, že čoskoro pribudne do jej života nový človiečik. Keď jej navodíme príjemnú atmosféru, dokáže ju to veľmi upokojiť. A keď je pokojná mamička, aj bábätko sa cíti lepšie. Liečivé prostredie v neposlednom rade pomáha aj personálu udržať si dobrú náladu,“ vysvetľuje primár.