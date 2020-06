TASR

Dnes o 10:27 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V kauze Kuciak vylúčili verejnosť, riešia telefonáty obžalovaných z odpočúvania

Popoludní by mal na súde opätovne vypovedať kriminalista z odboru IT Dušan Mikulaj. Kriminalista z oblasti IT Mikulaj vykonal analýzu telefónov obžalovaných, ktorá mapovala ich pohyb v čase pred, počas a po vražde vo Veľkej Mači.

Na snímke obžalovaný Marian K. a vľavo jeho advokát Marek Para počas hlavného pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka v Pezinku 19. júna 2020. — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Pezinok 29. júna (TASR) – Z časti pondelkového pojednávania Špecializovaného trestného súdu v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka vylúčili verejnosť. Dôvodom je, že sa oboznamujú skutočnosti súvisiace s odpočúvaním obžalovaných.

Súdne príkazy na odpočúvanie sú zo zákona utajovanou skutočnosťou, z pojednávacej miestnosti tak vykázali aj novinárových príbuzných. Predsedníčka senátu Ružena Sabová vylúčila verejnosť vrátane príslušníkov Úradu na ochranu ústavných činiteľov s komentárom, že sa bude jednať iba o krátku chvíľu.

Popoludní by mal na súde opätovne vypovedať kriminalista z odboru IT Dušan Mikulaj. Kriminalista z oblasti IT Mikulaj vykonal analýzu telefónov obžalovaných, ktorá mapovala ich pohyb v čase pred, počas a po vražde vo Veľkej Mači.

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav M., Tomáš Sz., Alena Zs. a Marian K. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.