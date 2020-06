TASR

Dnes o 08:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní USA: Parlament v Mississippi schválil odstránenie symbolu Konfederácie z vlajky

Mississippi zostal jediným štátom americkej Únie, ktorého vlajka obsahuje — vo svojom ľavom hornom rohu — znak Konfederovaných štátov amerických, bojujúcich počas americkej občianskej vojny (1861 - 1865) za zachovanie otroctva.

Jackson 29. júna (TASR) - Obe komory parlamentu amerického štátu Mississippi hlasovali v nedeľu za odstránenie symbolu Konfederácie zo štátnej vlajky. Informovala o tom agentúra AFP. Snemovňa reprezentantov schválila takýto návrh zákona pomerom hlasov 91 ku 23. O niekoľko hodín neskôr nasledoval Senát, kde ho podporilo 37 senátorov, 14 bolo proti. Republikánsky guvernér Tate Reeves avizoval, že zákon podpíše.

Nový právny predpis ustanovuje deväťčlennú komisiu, ktorá má navrhnúť novú vlajku bez symbolu Konfederácie a s vetou „In God We Trust" (V Boha (v ktorého) veríme). Táto veta je oficiálnym mottom USA, ktoré bolo stanovené zákonom z roku 1956.

O návrhu novej vlajky budú hlasovať ľudia

O návrhu novej vlajky by obyvatelia mali hlasovať 3. novembra súčasne s prezidentskými voľbami. Ak ho odmietnu, bude Mississippi bez vlajky až do schválenia iného návrhu. Hlasovanie o novej vlajke je ďalším dôsledkom úmrtia neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda pri zatýkaní belošským policajtom 25. mája v Minneapolise. V Spojených štátoch to vyvolalo masové protesty, niektoré násilné, vrátanie ničenia sôch bývalých veliteľov Konfederácie.

Guvernér Reeves však v sobotu varoval, že zmena vlajky nepovedie k ukončeniu rasizmu alebo rozdielov v jeho štáte. Na Twitteri napísal, že to „bude ťažšie, ako sa spamätať z tornád, ťažšie ako dávne povodne ... ešte ťažšie, ako bojovať s koronavírusom“.

V uplynulých dňoch sa priaznivci a odporcovia doterajšej vlajky schádzali pred sídlom parlamentu v hlavnom meste Jackson. Búrlivá a emotívna rozprava zákonodarcov trvala niekoľko dní. V referende v roku 2001 hlasovalo 64 percent občanov Mississippi za zachovanie doterajšej vlajky. Len necelých 36 percent vtedy podporilo alternatívny návrh.