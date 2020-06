TASR

Juraj Blanár sa chce uchádzať o post podpredsedu NR SR

Zároveň si Blanár podľa jeho slov nemyslí, že by mali zo strany odísť aj ďalší poslanci a pridať sa k Petrovi Pellegrinimu, ktorý chce založiť nový politický subjekt.

Na snímke Juraj Blanár (SMER-SD) s ochranným rúškom skladá poslanecký sľub počas ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) VIII. volebného obdobia 20. marca 2020 v Bratislave. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 28. júna (TASR) – Ak bude post podpredsedu Národnej rady (NR) SR patriaci opozičnej strane Smer-SD voľný, podpredseda strany Juraj Blanár sa oň chce uchádzať. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

„Pokiaľ viem, tá pozícia je v súčasnosti obsadená. Ak bude voľná, tak sa budem uchádzať o dôveru,“ povedal Blanár. Zároveň si nemyslí, že by mali zo strany odísť aj ďalší poslanci a pridať sa k Petrovi Pellegrinimu, ktorý chce založiť nový politický subjekt. „Nemyslím si to. A nevidím do ich hláv,“ poznamenal.

Predseda Smeru-SD Robert Fico vyzval Pellegriniho, aby sa vzdal funkcie podpredsedu parlamentu. Smer-SD chce na post navrhnúť Juraja Blanára. Pellegriniho a odídencov zo Smeru-SD Fico vyzval, aby si vyriešili členstvo v strane a predsedov parlamentných výborov zároveň vyzval, aby sa vzdali funkcií.

Pellegrini reagoval na výzvu s tým, že ukončenie členstva v strane si každý rieši vo svojej okresnej organizácii individuálne.