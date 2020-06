Lucia Čížová

Včera o 20:49 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Rozvod aj strata práce po 50-tke: Ľubicu to nezastavilo a precestovala Peru aj Sumatru

Minulý rok v jej živote nastal zlom, a preto sa rozhodla nezúfať, ale myslieť viac na seba a plniť si sny.

Ľubica strávila ešte pred vypuknutím pandémie niekoľko týždňov v Peru. — Foto: archív Ľ. Peťovskej

BRATISLAVA 30. júna - Jej deti si už žijú vlastné životy, pred päťdesiatkou sa rozviedla a potom prišla o prácu. Pre niekoho náročný zlom v živote, pre Ľubicu Peťovskú z Trenčína nový štart vzrušujúceho života. Rozhodla sa totiž plniť si sny a spoznávať nové krajiny. „Už od detstva som fungovala ako pestúnka pre svojich nevlastných súrodencov. Prvý sa narodil, keď som mala 9 rokov, potom prišli ďalší dvaja a k tomu patrila samozrejme starostlivosť o domácnosť. Neskôr som sa vydala a starala o svoje dve deti, a potom zase o manžela. Po takej dlhej dobe som si povedala, že už je toho dosť a rozhodla sa konečne začať starať sama o seba a pred 6 rokmi som sa rozviedla,“ začína rozprávanie inšpiratívna žena.

Impulz na prednáške

Po rozvode netrpela samotou. Naopak priznáva, že keď začala žiť sama, zistila, aké je to úžasné. Začala sa viac spoznávať a veriť si. Aj preto ju nezastavila ani výpoveď v práci. „Pracovala som dlhé roky na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka, no v rámci šetrenia, ktoré prišlo v lete minulého roka, rozpustili celý referát a spolu s ďalšími kolegami ma prepustili - prvýkrát v živote. Samozrejme, trocha ma to zaskočilo, cítila som sa zrazu nepotrebná. No dnes s odstupom času vidím, že to bolo to najlepšie, čo sa mi mohlo stať,“ opisuje Ľubica, pretože už krátko na to sa ocitla na prednáške o ochrane prírody.

Predtým som nikde nebola. Toto bolo prvýkrát, čo som sa odhodlala niekam ísť, naštartovalo ma to.

Rozprávanie o dobrovoľníckom programe na indonézskom ostrove Sumatre českej organizácie Prales detěm ju natoľko nadchla, že sa rozhodla prihlásiť už na septembrový turnus dobrovoľníkov z Čiech a Slovenska. „Predtým som nikdy nikde nebola. Toto bolo prvýkrát, čo som sa odhodlala niekam ísť, naštartovalo ma to. Bolo to na mesiac a chcela som využiť čas, kým som ešte nemala prácu, pretože pýtať si neskôr mesiac dovolenky by bolo komplikované.“

Prvou zastávkou na ceste bolo Thajsko. Foto: archív Ľ. Peťovskej

„Nebojíš sa, že sa ti tam niečo stane?“

Syn, trocha racionálnejší typ, bol z maminho rozhodnutia prekvapený, mladšia a spontánnejšia dcéra bola nadšená, no obaja ju podporovali. Vo svojom okolí sa však stretávala s otázkami: „A to sa nebojíš, že sa ti tam niečo stane?“ Odpovedala im: „Nie, nebojím sa.“ Podľa svojich slov nebola vždy taká nebojácna, to však bolo spojené najmä s rolou mamy. „Dnes, neviem či vekom, rozvodom alebo tým, že deti vyrástli, strachy pomaly zmizli. Nepripúšťala som si, že by sa mi tam niečo mohlo stať, od začiatku som bola nastavená pozitívne. Vedela som, že mám kondičku, doma som cvičila a sem-tam absolvovala turistiku po horách. Jediné, z čoho som mala naozaj obavy, bol samotný let. Nevedela som, ako fungujú letiská, nevedela som žiadny jazyk, bola som ako Alenka v ríši divov. Syn s priateľkou mi dokonca pred cestou vyrobili ´manuál pre mamču´,“ hovorí Ľubica, ktorá však vedela, že ak to už raz absolvuje, pominú aj tieto strachy.

A tak koncom minuloročného augusta letela najprv smer Bangkok v Thajsku, kde sa stretla s ďalšou dobrovoľníčkou a strávila tam 4 dni a odtiaľ sa už spolu vybrali do hlavného mesta Sumatry, Medan.

Nevedela som, ako fungujú letiská, nevedela som žiadny jazyk,

bola som ako Alenka v ríši divov.

Mesiac na Sumatre

Mesačný dobrovoľnícky program sa delí na dve časti, Green Life sa odohráva v dažďovom pralese pri národnom parku Gunung Leuser na severe Sumatry, kde počas dvoch týždňov približne 20 dobrovoľníkov so svojimi „vedúcimi“ spalo v kempe pod holým nebom obklopení divožijúcimi zvieratami. Ich úlohou bolo starať sa o kemp, priľahlé rezervácie, ktoré organizácii patria, ale aj lesné cestičky, po ktorých sa deň-noc pohybujú rangeri v protipytliackych hliadkach. V druhej polovici mesiaca ju čakala časť Blue life, kde sa Ľubica s celou posádkou aj psom Cháronom presunula na ostrovy Sikandang a Bangkaru, kúsok od južného pobrežia Sumatry. Vo veľkých horúčavách tam čistili pláže od plastov, ktoré vyplavuje Indický oceán každý deň. To všetko, aby ochránili život vzácnych morských korytnačiek a iných zvierat.

Na Sumatre trávila čas v pralese aj na opustenom ostrove. Foto: archív Ľ. Peťovskej

„Život v pralese má určité obmedzenia, nemôže tam ísť každý - človek, ktorý má alergie alebo by nezvládal horúčavy či náročný terén. Krása pralesa ma však doslova ohúrila. I keď som tam bola najstaršia, mala som najlepšiu kondičku.“ Ako jediná z celého turnusu nemala žiadne problémy, či už s rôznymi druhmi hmyzu a inými pralesnými zvieratami, ale ani zranenia či tráviace problémy, ktoré sa stávajú dobrovoľníkom bežne. „Jedným z najsilnejších zážitkov toho mesiaca bolo, keď som asi tri metre nad sebou videla orangutana, ktorý si tam spokojne jedol a úplne pokojne na mňa pozeral. Bolo fascinujúce byť mu takto na dosah. Keďže mám ryšavé vlasy ako on, možno som mu bola sympatická,“ dodáva s úsmevom.

Ľubica tvrdí, že pobyt na Sumatre ju nezmenil, sama žila skromným a pokojným životom aj predtým, avšak zmenil jej pohľad na život. „Videla som, ako neskutočne skromne tam ľudia žijú, ale vždy sú ochotní pomôcť alebo nás pohostiť, aj keď dokopy nič nemali. Bolo som v porovnaní s nimi bohatá. Konzum u nás je strašný, ľudia sa len naháňajú za vecami, zhŕňajú a trávia dni v nákupných centrách - ukracujú sa pritom o úžasné veci.“ Po mesiaci sa znova ocitla doma, v systéme, no cítila, že to už nie je to, čo chce.

Na cestu do Peru si našla parťáčku. Foto: archív Ľ. Peťovskej

Smer Machu Picchu

Vedela, že chce spoznávať aj ďalej. Keď sa jej v tej dobe spýtali, aký má sen, povedala: „Chcela by som vidieť Machu Picchu, ale to je asi nereálne.“ No prešli len približne tri mesiace a ona naozaj letela smer Peru. „Nedalo mi to, chcela som to proste zažiť. A tak som si našla vo facebookovej skupine Parťák na cesty mladú babu Zlatku z Bratislavy, ktorá už predtým v Južnej Amerike bola, sadli sme si a dohodli sa. Keďže sa snažím byť finančne nezávislá, prenajala som svoj byt a všetky peniaze, ktoré som zarobila na Trnavských vianočných trhoch predajom gaštanov, som dala na cesty. Viac som si už verila aj na letiskách, naučila sa používať translator,“ hovorí Ľubica. Aj pred touto cestu sa jej ľudia pýtali, či sa nebojí. „V období, keď sme sa chystali, vybuchol panelák v Prešove.Vidíte, zlé veci sa vám nemusia stať len vo svete, ale aj v bezpečí domova.“

Čas v Peru jej skrátila pandémia. Foto: archív Ľ. Peťovskej

So svojou parťáčkou prešli celé Peru a Ekvádor, kde istú dobu žila aj s Indiánmi. „Fascinoval ma ten ich úplne jednoduchý, ale taký krásny život. Keby nebolo pandémie, ešte som tam,“ dodáva Ľubica, ktorá sa z druhého konca sveta vracala komplikovanou 35-hodinou cestou cez tri letiská a sama v polovici marca, keď cestovné obmedzenia ešte len začínali a spôsobovali veľký chaos. Karanténne mesiace strávila u otca na chalupe, keďže byt mala stále prenajatý. Ak by to bolo možné, zase by niekam vycestovala, no vie, že bude musieť ešte nejakú dobu počkať.

Teraz trávi čas s rodinou a záľubami. Foto: archív Ľ. Peťovskej

Obzerá sa aj po novej práci, ale jedno už vie - nechce sa už zväzovať jednou prácou, ale mať ich možno aj viac, ale slobodnejšie, pretože tak sa cíti šťastná.