Premiér Matovič: Záleží od ľudí, či k nám príde druhá vlna koronavírusu alebo nie

Matovič tiež pripomenul, že ľudia by sa mali nahlásiť po príchode zo zahraničia na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, mali by ísť do domácej karantény a na piaty deň ísť na test ochorenia COVID-19.

Na snímke predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) prezentuje ďalšie krajiny, ktoré pribúdajú do tzv. skupiny bezpečných krajín počas tlačovej konferencie v Bratislave 9. júna 2020. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 27. júna (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) tvrdí, že to, či na Slovensko príde druhá vlna nového koronavírusu, záleží na 99 percent od ľudí. Verí však, že krajinu obíde. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Vláda je na druhú vlnu pripravená

Súčasná vláda má podľa jeho slov plán na prípadnú druhú vlnu. „Určite máme plán. Našťastie - voči tomu, keď sme preberali vládu, že nebol absolútne žiadny plán. Boli úplne prázdne sklady v štátnych hmotných rezervách. Mali sme de facto testy na štyri alebo päť dní zabezpečené,“ komentoval s tým, že základnou „zbraňou sú ľudia“.

Ak sa situácia vymkne spod kontroly, vláda podľa Matoviča bude musieť zatiahnuť ručnú brzdu. „Bude to len preto, lebo sme to spoločne nezvládli,“ dodal s tým, že napríklad budú musieť obnoviť kontroly na hraniciach a vymyslieť spôsob, ako zistiť, kto odkiaľ cestuje, čo v súčasnosti podľa premiéra nie je možné.

Jedným z riešení je podľa predsedu vlády tzv. dobrovoľné trackovanie ľudí. „Tí, ktorí si nahlásia tú aplikáciu do mobilu, tak budú chránení alebo budú chrániť druhých ľudí. Aj vo finále sa bude môcť pozitívny človek rozhodnúť, či tú informáciu o sebe pustí do obehu,“ dodal.