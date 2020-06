TASR

Najpredávanejšia francúzska spisovateľka vychádza po prvý raz v slovenčine

Rodinná komédia sa stala bestsellerom nielen vo Francúzsku, ale aj v mnohých ďalších krajinách.

Na snímke francúzska spisovateľka Aurélie Valognes. — Foto: Wikimedia CC/ActuaLitté

Bratislava 27. júna (TASR) - Najpredávanejšia francúzska autorka súčasnosti Aurélie Valognesová sa predstaví aj slovenským čitateľom. Na knižný trh prichádza jej román Naše milované nevesty v preklade Márie Gálovej. Rodinná komédia sa stala bestsellerom nielen doma, ale aj v mnohých ďalších krajinách. TASR o tom informoval marketingový manažér Mário Gešvantner.

Román Naše milované nevesty hovorí o manželskom páre, ktorý sa práve pripravuje na Štedrý večer. Martina svojmu manželovi Jacquesovi pripomína, aby sa pred rodinou krotil - ich syn Nicolas im má predstaviť novú priateľku Jeanne a ona nechce, aby ju odplašil. Jacques sa však vždy správal ako patriarcha, a tak si nemôže pomôcť, aby všetkých nedirigoval – najmä svoje nevesty. Strach zo straty najbližších doženie Martinu k tomu, aby svoj doterajší vzťah s manželom prehodnotila.

Aurélie Valognesová patrí vo Francúzsku medzi päť najčítanejších a najpredávanejších autorov. Narodila sa v roku 1983 v Châtenay-Malabry, vyrastala v parížskej oblasti Massy a neskôr študovala v Remeši. Svoj prvý román Mémé dans les orties vydala vlastným nákladom, neskôr vyšiel vo vydavateľstve Michel Lafon a jeho neuveriteľný úspech, vyše milióna predaných výtlačkov, naštartoval jej úspešnú spisovateľskú kariéru. Témou jej románov, ktoré sa všetky stali bestsellermi, je súčasná rodina a vzťahy.

„Nikdy som si nepredstavovala, že moje knihy budú mať taký úspech," priznáva Valognesová. "Môj prvý plán bol prekonať samu seba a napísať nejaký príbeh. A keď sa to podarilo a knihu som vydala, nečakala som nič. No prišiel nečakaný úspech. Som vďačná všetkým čitateľom, ich priazeň je pre mňa nádhernou skúsenosťou,“ vyhlásila spisovateľka, ktorá žije striedavo v Bretónsku a Taliansku so svojím manželom a malým synom.