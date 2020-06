Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 8 minút 0 zdieľaní Jej mladšia dcéra vyhrala MasterChef, staršia má detskú mozgovú obrnu. Eve radili dať ju do ústavu, no ona to nevzdala

Zdravotný stav Paulínky denne núti jej rodičov riešiť inkontinenciu, teda nedobrovoľný únik moču, obliekanie, stravovanie, slintanie či prepravu do denného stacionára.

Na snímke je Eva Nemčková, zakladateľka značky Needo, s dcérkou Paulínkou, na ďalšej snímke sú Evine dcéry Kristínka, zakladateľka značky Made by Kristína, víťazka súťaže MasterChef Česko 2019 a Paulína, tvár značky Needo. — Foto: Instagram - needo.cz / nemev

BRATISLAVA / PRAHA 28. júna - Eva Nemčková je mamou dvoch dievčat. V roku 1999 sa jej narodila prvá dcéra, Paulína. Počas tehotenstva nemala žiadne problémy, no po pôrodných komplikáciách diagnostikovali Paulínke spastickú formu detskej mozgovej obrny. Spolu s manželom prežili obrovský šok a aj napriek tomu, že si dlhé mesiace nechceli pripustiť to, že ich prvorodená dcéra je postihnutá, diagnóza a s ňou spojené následky sa naplnili. Paulína je odkázaná na pomoc druhých, a to najmä na rodičov, blízku rodinu či opatrovateľky v špeciálnom dennom stacionári Paprsek.

Eva po pôrodných komplikáciách už nechcela druhé dieťa, no uznávaný detský neurológ Václav Vojta ju presvedčil. Aj napriek tomu, že mala obavy, na svet priviedla Kristínu, ktorá má v dnešných dňoch osemnásť rokov. Je z nej úspešná, no pokorná mladá dáma, ktorá sa stala víťazkou súťaže MasterChef Česko 2019. Stihla už vydať aj kuchársku knihu #UPGRADE a stojí za značkou Made by Kristína.

Eva všetok svoj čas venuje svojim dcéram. V roku 2018 prišla s myšlienkou značky Needo, pričom vychádzala z vlastnej skúsenosti. Cieľom značky je poskytovať praktické, kvalitné, štýlové a zábavné produkty pre ľudí s hendikepom, ktorých je na trhu nesmierne málo.

Štyri minúty jej zásadne zmenili život

Eva mala pri prvom dieťati bezproblémové tehotenstvo, nič nenasvedčovalo tomu, že by sa jej mohla narodiť postihnutá dcéra. Na pôrodnej sále však nastali prvé komplikácie. „Pri pôrode som sa začala zatvárať, a tým som dusila svoje dieťa. Ide vraj o bežnú anomáliu, ktorú by lekári mali odhaliť, no pri prvom dieťati sa to nestalo,“ povedala pre Dobré noviny Eva Nemčková.

Na oddelení ostala istý čas len so zdravotnou sestrou a manželom. Práve ten si všimol, že niečo nie je v poriadku. Na monitore zbadal rovnú čiaru a okamžite vyhľadal zdravotnú sestru. „Lekári však prišli až o štyri minúty neskôr. Aj napriek tomu, že nechcem hádzať vinu na doktorov, do dnešného dňa hovorím, že práve tieto štyri minúty mi zásadne zmenili život. Keď sa Paulínka narodila, bola šedá a lekári sa ju snažili oživiť. Následne ju dali do inkubátora a mohla som za ňou chodiť len na päť minút denne,“ dodala.

Eva nedokázala prijať fakt, že sa jej narodila dcéra so spastickou formou detskej mozgovej obrny. Podľa jej slov bol prvý rok po psychickej stránke nesmierne náročný. Po príchode k neurologičke čelila ďalšiemu šoku. Tá jej povedala, že vo svojej kartotéke nemá tak postihnuté dieťa a rodičom odporučila, aby dali Paulínku do ústavu.

Práve vtedy sa Eva zaťala a povedala si, že sa nevzdá. Dcéru si spolu s manželom nechali a rozhodli sa, že jej venujú svoj čas a lásku dovtedy, kým budú vládať. V tom čase však mali len jednu prioritu - postaviť Paulínku na nohy. Práve preto sa presťahovali do Prahy, kde Eva natrafila na detského neurológa Václava Vojta, ktorý je autorom Vojtovej metódy. Tá sa používa na liečbu detí s detskou mozgovou obrnou. Rodičia začali s dcérou pravidelne a aktívne cvičiť.

Vojtova metóda. S Paulínkou cvičili poctivo niekoľkokrát denne a najviac im pomohli pani Marcela Klemová a Jarmila Čermáková. Foto: Instagram - needo.cz

Druhý pôrod prebehol bez problémov

Mama Paulínky však veľmi túžila stretnúť sa s týmto uznávaným detským neurológom. Podarilo sa jej to v čase, keď mal 82 rokov. Išla za ním do Českých Budějovíc. Práve on jej poradil, že by mala mať druhé dieťa. „Keď mi to povedal, pýtala som sa ho, či to pomôže Paulínke vo vývoji. Odpovedal, že Paulínke nie, ale mne áno. Videl, že strácam samu seba a všetku energiu venujem len Paulíne. Hovoril mi, že druhé dieťa mi pomôže nielen psychicky, ale aj fyzicky vyrovnať sa s tým, že nie som chybná. Jemu vďačím za to, že máme druhú dcéru,“ vysvetlila.

Aj napriek tomu, že mala veľké obavy, odhodlala sa na druhé dieťa. Bola na rizikovom tehotenstve, aby minimalizovala akékoľvek riziko. Druhý pôrod mala úplne bezproblémový a svetlo sveta uzrela jej druhá dcéra - Kristína. Tá od detstva milovala varenie a v priebehu minulého roka sa dostala do povedomia celej Českej, ale sčasti aj Slovenskej republiky. Stala sa víťazkou súťaže MasterChef Česko 2019. Stojí za značkou Made by Kristína a podarilo sa jej už vydať kuchársku knihu s názvom #UPGRADE.

Kristína je aj napriek všetkým úspechom pokorná a skromná. Má len 18 rokov, no vie, že v živote nič nie je zadarmo. Eva sama tvrdí, že jej mladšia dcéra by v dnešných dňoch nebola tam, kde je, ak by nebolo Paulíny.

Paulínka miluje svoju mladšiu sestru

Paulínka je odkázaná na pomoc druhých, a to najmä rodičov, blízkych či ošetrovateliek zo špeciálneho denného stacionára Paprsek. Jej zdravotný stav denne núti jej rodičov riešiť inkontinenciu, teda nedobrovoľný únik moču, obliekanie, stravovanie, slintanie či prepravu do stacionára.

Nerozpráva, nechodí, nedokáže sedieť, no vie sa plaziť, a práve v týchto momentoch sa ukazuje sesterská láska. Kristínka si ľahne k Paulínke, tá si o ňu oprie hlavu a Paulína miluje svoju mladšiu sestru nadovšetko.

Nechcela porodiť zdravotnú sestru

Ich mama Eva tvrdí, že keď boli dievčatá menšie, mali pravidelný režim. Kristínka sa išla po Večerníčku osprchovať a obliecť do pyžama. „Aj napriek tomu, že Kristína má 18 rokov, Paulína to od nej vyžaduje aj dnes. Počas mnohých dní, keď je doma, musí byť po večeri v pyžame. Paulína však nekomunikuje, iba sa na ňu pozrie, následne odvráti zrak na dvere a Kristína už vie, že ju vyháňa z danej miestnosti,“ doplnila pani Nemčková.

Eva je hrdou mamou Paulíny a Kristíny. Foto: Instagram - nemev

Eva je vďačná za každý deň a na situáciu sa pozerá úplne inak ako pred 21 rokmi. Vo všetkom sa snaží nájsť aspoň malé pozitívum. „Máme šťastie v tom, že Paulínka nie je na prístrojoch a môžeme ju kŕmiť. Veľkou výhodou je aj to, že nikdy nebola v nemocnici. Vždy, keď je nachladená, necháme ju pár dní doma, no nikdy nemala časté angíny či chrípku,“ prezradila.

Zatiaľ čo po pôrode bolo jedinou prioritou rodičov postaviť Paulínu na nohy, v dnešných dňoch chcú mať len istotu, že sa o ňu bude mať kto postarať, keď dosiahnu určitý vek a už nebudú vládať. „Kristínke nechceme určiť cestu, že sa o ňu musí postarať. Nechcela som porodiť zdravotnú sestru. Ak to tak bude cítiť, nebudem proti, ale určite ju do toho s manželom nebudeme nútiť. Má svoj vlastný život,“ skonštatovala hrdá mamina.

Založila značku, ktorá pomáha aj iným

Keď bola mama dvoch dcér už šiesty rok na materskej dovolenke s Paulínkou, cítila, že aspoň na malý okamih potrebuje byť opäť Evou Nemčkovou. Vrátila sa do práce, zatiaľ čo Paulínku vozia spolu s manželom počas pracovného týždňa do denného stacionára už 16 rokov. Tam je približne od ôsmej hodiny ráno do piatej hodiny poobede.

Eva s dcérou Paulínkou. Foto: Instagram - needo.cz

Eva si v priebehu tých rokov prešla rôznymi pracovnými pozíciami a zistila, že ak chce podnikať, musí sa orientovať na to, čo jej v živote chýba. S odstupom času jej začalo vadiť, že Paulínka, už ako dospelá slečna, nosí infantilné veci. Nikdy však nenabrala odvahu na to, aby rozbehla svoj vlastný biznis.

Pred dvomi rokmi si však povedala, že nastal ten okamih, aby to skúsila. Založila značku Needo, ktorej cieľom je maximálne uľahčiť a spríjemniť život ľuďom s hendikepom. Prvá oblasť, o ktorú sa začala zaujímať, bola ochrana odevu proti slinám. Na základe vlastných skúseností sa sústredila na výber vhodného materiálu a strihu, ktorý je nielen funkčný a pohodlný, ale aj štýlový.

V ponuke má podbradníky, šatky, pomôcky na stravovanie, oblečenie pre vozičkárov, ale aj ostatné doplnky, ako napríklad podložky na plazenie. Svoju dcéru Paulínku zatiahla do podnikania a je tvárou značky Needo. Paulína sa vyžíva v tom, keď ju mamina fotí a stala sa už neoddeliteľnou súčasťou projektu.

Sortiment tejto značky je vyrobený z lokálnych materiálov. Eva mala v priebehu prvého roka pani krajčírku, no v súčasnosti už využíva služby chránených dielní. „Šije pre nás dvanásť hluchonemých žien z chránenej dielne. Mám skvelý pocit z toho, že vytváram pracovné miesta pre ďalších hendikepovaných. Prvýkrát v živote mi dáva moja práca pocit naplnenia. Nezarobím veľké peniaze, ale ten pocit je na nezaplatenie. Na takúto príležitosť som čakala celý život,“ uzavrela Eva Nemčková.

Na snímke je modelka Paulínka, ktorá predvádza bundu s postrannými zipsami, čo uľahčuje obliekanie vozičkárov. Foto: Instagram - needo.cz

Na snímke je Paulínka, ktorá predvádza čierny podbradník s nepremokavou podšívkou pre dospievajúce deti alebo dospelých so špeciálnymi potrebami. Foto: Instagram - needo.cz

Podbradník, ktorý sa vyznačuje hebkosťou a jemnosťou. Foto: Instagram - needo.cz