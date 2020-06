Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Majster vo photoshope opäť baví internet: Jeho najnovšie kúsky v sebe nesú nielen vtip, ale aj múdrosť

Ľudia posielajú grafikovi fotky na úpravu. On ich požiadavky plní doslova a dáva fotografiám humornú nadsádzku.

Mohol by si mi dať do ruky tašku? — Foto: Twitter/ James Fridman.

LONDÝN 26. júna - James Fridman je britský grafický dizajnér, ktorý je známy tým, že upravuje fotografie ľudí, ktorí ho o to požiadajú. Nejde však o obyčajné úpravy, grafik do nich vkladá svoj zmysel pre humor, no často v sebe nesú aj povzbudzujúci a morálny odkaz.

Fridman dokonca v decembri roku 2018 založil Nadáciu s cieľom pomáhať a podporovať deti a mladých ľudí postihnutých sociálnymi problémami. Neskôr, v roku 2019 spolupracoval s jednou zo zoznamovacích aplikácií proti oplzlým fotografiám a požadoval ich kriminalizáciu.

Ľudia mu však neprestávajú posielať fotografie na editáciu a tešia sa na vtipný výsledok. Tu je séria najnovších premien:

Svet bez záhradníkov

Ona: „Ahoj, James, mohol by si, prosím, odstrániť toho pána s hadicou?“

James: „Jasné.“

Zlý chlapec

On: „Ahoj, James, vieš zo mňa spraviť zlého chlapca?“

James: „Polícia je už na ceste.“

Boxer

Beyza: „Ahoj, James, môj priateľ je veľkým fanušíkom Muhammada Aliho. Môžeš ho premeniť na boxera? Ďakujem!“

James: „Zaisto.“

Zmiznutie kamarátky

Juan Luis: „Mohol by si prosím odstrániť moju kamarátku?“

James: „Samozrejme.“

Nesnaž sa zmeniť minulosť

Casey: „Ahoj, James,

už veľmi dlho mám na tvári nepekné akné. Niekedy sa zamýšľam nad tým, ako by mohla vyzerať moja čistá tvár. Túto fotku mám veľmi rada. Keď sa na ňu pozriem, nechcem si pamätať akné, ale super čas strávený túrou.

Je nejaká šanca, že ma zbavíš akné, ak budeš mať čas?“

James: „Nesnaž sa zmeniť svoju minulosť. Zlepší veci v prítomnom okamihu a veci z minulosti sa stanú bezvýznamné.

Tvoje rozhodnutie neskrývať sa za makeup je múdre a odvážne. S pomocou dobrých dermatológov a adekvátnou liečbou, sa môže tvoje akné dramaticky zlepšiť a tvoje prirodzene pekné črty budú žiariť ešte viac.“

Poradil si s neslušnou dievčinou

On: „Ahoj, James! Mohol by si upraviť fotku tak, aby nebolo vidno, že moja sestra drží vztýčený prostredník?“

James: „Jasné.“

Pizza



Emily: „Ahoj, James, tvoje úpravy sú tak úžasné. Vedel by si odstrániť krabice s pizzami z pozadia tak, aby fotka vyzerala viac na úrovni?“

James: „Ponáhľaj sa.“

Agent

Joseph: „Zdravím, James. Dúfam, že sa máš dobre. Akurát som prvýkrát strieľal z pištole, dúfam, že by si mohol upraviť fotku tak, aby som vyzeral ako nejaký agent.“



James: „Jasné.“