Lucia Čížová

Dnes o 14:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Ľudia sa snažia pomáhať si, aj keď ich to niečo stojí, ukázala nová štúdia

Ide o vôbec prvú štúdiu svojho druhu, ktorá sa pokúsila preskúmať všetky druhy motivácií ľudí pomáhať iným.

— Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

OHIO 18. júla - Ľudia sú ochotní si navzájom pomáhať, aj keď ich to niečo stojí, hoci ich motivácie nie sú vždy v súlade jedna s druhou alebo sa kombinujú, naznačuje nová štúdia uverejnená v júnovom vydaní magazínu Science Advances.

Ako prebiehal výskum

Ide o vôbec prvú štúdiu svojho druhu a jej cieľom bolo pochopiť naše prosociálne správanie.

„Z evolučného hľadiska je vlastne paradoxom, že existuje, pretože to znamená vzdanie sa niečoho alebo vynaloženie energie, času či iných nákladov na to, z čoho majú úžitok iní,“ hovorí David Melamed, autor štúdie a docent sociológie na Ohio State University, „a predsa to vidíme u včiel, mravcov, u ľudí a v celej prírode.“

Prosociálne správanie znamená vzdanie sa niečoho alebo vynaloženie energie, času či iných nákladov na to, z čoho majú úžitok iní.

Do štúdie sa zapojilo viac ako 700 účastníkov, ktorí sa pri všetkých namodelovaných situáciách rozhodovali, koľko z 10-bodovej dotácie (peňažnej hodnoty) dajú tomu druhému. Ukázalo sa, že máme snahu pomôcť, aj cudziemu človeku, ale naše motivácie môžu byť rozporuplné v závislosti od toho, či tým len stratíme alebo aj získame.

Aktuálnym príkladom môže byť to, že v tejto dobe nosíme rúška. Je nám v nich nepríjemne, no vieme, že tým pomáhame nešíriť vírus. Máme teda motiváciu pomôcť iným aj za predpokladu straty svojho vlastného komfortu, no koniec koncom tým pomáhame aj sebe.

Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

4 formy reciprocity

Empirické testy vedcov ukázali, že existujú 4 formy reciprocity. Prvou z nich je tzv. priama reciprocita, teda pomáhame tým v našom okolí, ktorí pomohli nám. Aby sme si to uviedli na príklade, Ján nám pomáha, pretože sme my pomohli jemu.

Nasleduje tzv. generalizovaná reciprocita, kedy budeme platiť za to, čo sme dostali od jednej osoby, druhej osobe. V našom prípade my pomáhame Jánovi, pretože predtým niekto iný pomohol nám. V týchto dvoch prípadoch nebol však prítomný nikto ďalší.

Reciprocita sú vzájomné vzťahy založené na obojstrannosti výhodnej pre obidve strany.

Ukázalo sa totiž, že ak sú prítomní aj ďalší ľudia, naše motivácie, a teda formy reciprocity, sú kontrolované inými faktormi. O tretej forme (tzv. reputačné dávanie) hovoríme vtedy, keď sme ochotní dať druhému človeku viac za prítomnosti iných členov nášho okolia, ktorí to môžu vidieť a odmeniť tak naše dávanie - získavame dobrú reputáciu. No treba zdôrazniť, že s pribúdajúcimi ľuďmi sa tento účinok znižuje a tento model funguje najlepšie, keď v ňom nie je prítomná priama reciprocita. Teda v našom prípade - niekto iný pomáha nám, pretože my sme predtým pomohli niekomu inému, napríklad Jánovi.

A v poslednom prípade odmeňujeme iných členov nášho okolia, ktorí pomohli ostatným. Takže my pomáhame Jánovi, keďže Ján pomohol predtým niekomu inému. Je to odmena za jeho dobrú reputáciu. No podobne ako v generalizovanej forme reciprocity, najlepšie funguje, keď predtým, ako sa rozhodneme pomôcť niekomu inému, vieme, koľko dal iným on.

Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

Čo nás ovplyvňuje

„Tento výskum nám pomáha porozumieť pozoruhodnému množstvu a rozmanitosti prosociálneho správania, ktoré vidíme u ľudí,“ povedal Melamed. Ako dodáva, každá z týchto foriem reciprocity funguje aj izolovane, no v reálnom svete sú zriedka izolované - naša motivácia pomáhať býva ovplyvnená aj inými faktormi. A navzájom sa aj kombinujú.

Častokrát sa totiž vyslovene stretávame so strategickými formami reciprocity, keď napríklad pomáhame výhradne pre získanie pozitívnej reputácie alebo ťažíme z výhod nepriamej reciprocity. To môže „vytlačiť“ vďačnosť či iné „úprimné“ prosociálne základy poskytovania pomoci. No naopak, ak je základov reciprocity viac, mala by mať potenciálne pozitívne alebo podporné účinky - ak sa pocity vďačnosti alebo pozdvihnutia z jednej formy reciprocity „prelievajú“ do iných typov vzťahov, vedie to celkovo k vyššej úrovni darcovstva a pomoci.

Tento výskum nám pomáha porozumieť pozoruhodnému množstvu a rozmanitosti prosociálneho správania, ktoré vidíme u ľudí.

Melamed tiež priznal, že pred experimentom si myslel, že motivácie pomôcť len kvôli láskavosti by sa mohli navzájom vytlačiť. Napríklad, že jedna osoba môže byť menej schopná nepriamo odmeňovať štedrosť druhého voči tretej osobe, keď sa zameriava na priame vrátenie pomoci, ktorú dostal. „Ľudia sú sebazaujatí,“ povedal s tým, že ak pre mňa niekto urobí niečo príjemné, môžem to zvážiť viac, keď vidím, že robí niečo príjemné aj pre niekoho iného. „V skutočnom svete nie sú podmienky, za ktorých sú ľudia ochotní byť milí, navzájom izolované – ľudia sú začlenení do svojich sietí v každodennom živote a prichádzajú do styku s vecami, ktoré ovplyvňujú ich rozhodnutia,“ uviedol Melamed.