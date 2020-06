TASR

Dnes o 10:04 čítanie na minútu 0 zdieľaní Handlová založí neziskovú organizáciu, bude sa starať o lesy v majetku mesta

Mestskí poslanci zároveň schválili zloženie orgánov neziskovej organizácie, vklad mesta vo výške 500 eur i prvého riaditeľa neziskovej organizácie, ktorým bude Jozef Maďar.

Panoráma mesta Handlová. — Foto: Wikimedia CC/Branik P

Handlová 25. júna (TASR) - Mesto Handlová založí neziskovú organizáciu Handlovské lesy. Tá sa bude starať o lesy, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve. Porasty v piatom stupni ochrany prírody získala samospráva ešte vlani zámenou pozemkov so súkromnou firmou. Založenie organizácie schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok.

„Vieme, že mesto získalo do svojho vlastníctva veľmi špecifický majetok, a to je lesný pozemok, les. O tento majetok sa musíme zo zákona starať. Avšak vzhľadom na to, že je to špecifický majetok, musíme na to vytvoriť špeciálny model, akým sa oň budeme starať. Prišli sme s tým, aby to na začiatku bola nezisková organizácia, ktorá dokáže získavať prostriedky oveľa ľahšie ako nejaká iná spoločnosť s ručením obmedzením alebo akciová spoločnosť,“ uviedol zástupca primátorky mesta Radoslav Iždinský.

Samospráva má podľa neho záujem získať financie i z fondov Európskej únie. „Máme veľké očakávania od nasledujúceho programového obdobia Európskej únie. Očakávame, že oblasti životného prostredia, ekológie, environmentálneho prostredia získajú prioritu a budú vyhlásené výzvy, ktoré nám pomôžu zveľadiť majetok,“ spresnil.

Za založením neziskovej organizácie sú ekologické a sociálne ciele, podotkol Iždinský. „Nemáme momentálne ambíciu zhodnocovať naše lesy, pretože je to 14,5 hektára lesa v piatom stupni ochrany. Tam ide skôr len o to, aby sme dokázali udržiavať a podporovať ochrannú, ekologickú funkciu lesa, prípadne sociálnu,“ vysvetlil zástupca. Nevylúčil, že ak mesto v budúcnosti získa do majetku ďalšie takéto pozemky, a lesy budú tvoriť významnú časť, potom môže zmeniť aj formu organizácie. „O hospodárstvo sa môže starať s. r. o. alebo akciovka, o lesy v piatom stupni ochrany naďalej nezisková organizácia," dodal.

Mestskí poslanci zároveň schválili zloženie orgánov neziskovej organizácie, vklad mesta vo výške 500 eur i prvého riaditeľa neziskovej organizácie, ktorým bude Jozef Maďar. Post bude zastávať do výberového konania. Všetky funkcie v organizácii budú bezodplatné.