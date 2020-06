Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Nečakali, že to spraví niekto za nich: Revúčania si sami postavili altánok so zelenou strechou, aby sa mali kde stretnúť

Ich cieľom nebolo len postaviť altánok, ale aj budovať komunitu či priviesť ľudí k tomu, aby sa starali o verejný priestor.

Dobrovoľníci sa spojili pre dobrú vec. V Revúcej postavili altánok so zelenou strechou. — Foto: archív OZ Naša Revúca

REVÚCA 26. júna - Ján Lopušek je veľkým milovníkom prírody a záleží mu na tom, aby sa ľudia zodpovedne správali k svojmu okoliu. Keďže vie, že každý by mal začať sám od seba, v júni minulého roku spolu s kamarátom Rolandom vyzbierali na ceste medzi Revúcou a Popradom približne 500 kilogramov odpadu. V októbri zas zorganizoval čistenie, do ktorého sa mohol zapojiť každý. Na mieste sa stretlo štrnásť dobrovoľníkov, ktorí vyzbierali vyše tonu odpadu. V dnešných dňoch spolu s dobrovoľníkmi z Revúcej postavili altánok so zelenou strechou.

Chcú spájať ľudí

Myšlienka altánku vznikla počas grilovania mimo Revúcej, keď Jánov kamarát Erik skonštatoval, že Revúca nemá žiadny verejne prístupný priestor na opekanie. Kamaráti z OZ Naša Revúca viedli dlhé rozhovory, no v tom čase vyšiel grant od Nadácie Orange na verejné priestory a už neváhali ani sekundu. „Chceli sme urobiť viac než len altánok. Chceli sme vytvoriť novú oddychovú zónu, aby sme ľudí spájali, aby sme sa tam mohli stretávať a tráviť spoločný čas. Hlavným cieľom bolo ukázať verejnosti, že frflanie pri pive za posledných štrnásť miliárd rokov ešte žiadny problém nevyriešilo. Taktiež sme chceli poukázať na to, že netreba stále čakať, kým niekto danú vec neopraví, nespraví alebo nevyrieši,“ povedal pre Dobré noviny Ján Lopušek s tým, že aj takéto drobné projekty môžu spraviť život v meste o čosi krajším.

Desiatky dobrovoľníkov sa podieľali na postavení altánku. „Trvalo nám to dlho, pretože altánok sme robili po víkendoch či večeroch a nikdy predtým sme z dreva nič nepostavili. No v každej fáze sa našiel niekto, kto vedel daný problém vyriešiť, odborne poradiť alebo nám pomohol pri stavbe. Za to patrí každému obrovská vďaka,“ dodal.

Minulý rok sužovali danú oblasť záplavy, práve preto sa dobrovoľníci činili až tento rok. „Zelená strecha na tomto altánku je akýmsi symbolom do budúcna. Musíme rátať s klimatickými zmenami a extrémnymi výkyvmi počasia. Česká republika zažíva najhoršie suchá za posledných 500 rokov, celá planéta sa otepľuje. Dažďovú vodu pritom z krajiny vysušujeme, odvádzame z povrchu do kanalizácie a tá potom chýba vo svojom cykle. Zelené strechy sú len jedným z riešení, ako dažďovú vodu zadržiavať tam, kde spadla,“ uzavrel Ján Lopušek s dodatkom, že dobrovoľníci sú veľkými fanúšikmi iniciatívy spojmesaprevodu.sk, ktorá ponúka jednoduché a logické riešenia na boj s klimatickými zmenami, ktoré uvažujú globálne, no vykonávajú sa lokálne.

