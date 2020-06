Nie som prasa! Slovenské lesy a turistické chodníky sú plné smetí, nová iniciatíva to chce zmeniť

Dominika Pacigová

Cieľom projektu je predísť situácii, kedy by sa z prechádzky lesom stal výlet na smetisko. — Foto: archív #niesomprasa / Jan Brychta

BRATISLAVA 26. júna - Slovenské hory počas tohtoročnej letnej sezóny čaká príval predovšetkým domácich turistov. Mnohí dovolenkári si plánujú aj oddych v kempingoch či pri obľúbených jazerách. Turistické ciele si chcú vychutnať v čistom prostredí, lenže to nie je samozrejmosť. Posledné týždne dostala naša príroda zabrať práve vinou človeka a jeho nedbanlivosti. Upozorniť na tento stav chce iniciatíva #niesomprasa, ktorá chce hravou osvetou prispieť k ochrane životného prostredia, informovala v tlačovej správe Michaela Grendelová, jedna z iniciátorov projektu.

Prevencia je dôležitejšia než riešenie následkov

Tohtoročná jar a leto sú pod vplyvom pandémie koronavírusu (nielen) pre slovenskú prírodu nečakanou výzvou – je ňou nielen výrazne vyšší počet výletníkov, ale hlavne následky v podobe odpadkov, ktoré by po nich mohli zostať. A zostávajú. „Keď sa uvoľnili prvé opatrenia počas koronakrízy, mnoho ľudí nadšene vyrazilo do prírody, keďže inam sa chodiť veľmi nedalo. A skúste sa dnes prejsť po turistických chodníkoch, popozerať sa poriadne pod nohy a okolo seba. V tráve sa povaľujú papierové vreckovky, plastové tégliky alebo cigaretové ohorky a z turistických chodníkov sa pomaly stávajú odpadkové koše. Aj preto sme vytvorili iniciatívu Nie som prasa, ktorá už odštartovala aj v Česku, tam počas jedného týždňa zasiahla štvrť milióna ľudí,“ povedala Michaela Grendelová.

Cieľom projektu je predísť situácii, kedy by sa z prechádzky lesom stal výlet na smetisko. „Prevencia je predsa vždy dôležitejšia než riešenie následkov. Príroda sa navyše sama neubráni. Názov #niesomprasa sa môže niekomu zdať drsnejší, ale o to vlastne ide – prídem z výletu a môžem si s čistým svedomím povedať: nie som prasa,“ doplnila Grendelová.

Autori chcú zasiahnuť maximálny počet výletníkov a turistov

Iniciatíva #niesomprasa vysvetľuje návštevníkom slovenských krajov, ktorí nemajú stopercentné znalosti o pohybe a pobyte v prírode, ako sa v tomto prostredí správať. Autori chcú využiť silu sociálnych sietí a internetu a zasiahnuť maximálny počet výletníkov a turistov. „Čistota hôr je pre nás horských vodcov veľká téma. Pozorujeme zhoršovanie situácie. Snažíme sa všetkým vysvetliť, že čo si na túru prinesú, to by si mali aj odniesť. Nie nadarmo sa teraz spolu so štátnymi lesmi TANAP-u zaoberáme vyriešením toaliet v najväčších tatranských dolinách, čo pociťujeme ako veľký problém. Vidíme, koľko úsilia vynakladáme, aby sme získali potravu. Ale odpad už pre nás nie je dôležitý, často ho bez problémov vyhodíme k susedovi, za tú pomyselnú hranicu, kde sa nás to netýka, teda aj vedľa chodníka v lese,“ uviedol Marek Trávniček, predseda Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky, ktorá je jedným z podporovateľov iniciatívy #niesomprasa.

Príroda potrebuje zodpovedný prístup každého z nás. „Tento projekt sme vrelo uvítali a sme radi, že čistota našej prírody sa stáva celonárodnou témou. Veríme, že myšlienka prenikne ku všetkým, ktorí sa chystajú na návštevu či už Tatier, alebo akéhokoľvek pohoria na Slovensku,“ dodal.

Iniciatíve dali záštitu aj Klub slovenských turistov či Národný park Muránska planina a postupne sa pridávajú aj ďalšie inštitúcie a združenia.

Vyjadrili sa aj známe osobnosti

Projekt na ochranu životného prostredia oslovil aj známe osobnosti. „Ja sa rozhodne snažím, aby som nebola prasa a nezanechávala za sebou odpadky, čo si do prírody donesiem, to si aj odnesiem. Verím, že nás bude zodpovedných čoraz viac, aby sme sa mali lepšie na tejto planéte,“ reaguje herečka a spisovateľka Kristína Tormová. „Vítam každý projekt, ktorý chráni svet okolo nás. Vyrastal som v Levočských vrchoch a už od detstva mám blízky vzťah k prírode, mali by sme k nej pristupovať s láskou a s rešpektom. A k tomu vediem s manželkou aj naše deti, verím, že aj z nich vyrastú ľudia s ekologickým cítením. Musíme si uvedomiť, že keď zničíme našu planétu, zničíme aj sami seba,“ zamyslel sa spevák a hudobník Ondrej Kandráč.

Čas rozpadu nie je vždy krátky

Iniciatívu môže podporiť naozaj každý – zodpovedným správaním sa k prírode, šírením myšlienky na sociálnych sieťach či registráciou podpory na webe www.niesomprasa.sk. Základné body iniciatívy #niesomprasa sú spracované formou jednoduchého Desatora cool výletníka. Upozorňujú okrem iného na stopu, ktorú necháva v prírode každý odhodený predmet – hoci sa po čase rozpadne.

Čas rozpadu totiž nie je vždy krátky. Papierovej vreckovke to trvá asi päť mesiacov, banánovej šupke ešte o mesiac dlhšie – navyše chemikálie, ktorými býva často napustená, sa tiež dostávajú do prírody. Nočnou morou ekológov alebo milovníkov prírody sú vlhčené utierky alebo cigaretový ohorok. Ten sa rozkladá aj pätnásť rokov.