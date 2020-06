TASR

Dnes o 16:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pozícia ľudí so zdravotným postihnutím sa na Slovensku zlepšila, tvrdí prezidentka

Pozícia ľudí so zdravotným postihnutím sa na Slovensku v posledných rokoch zlepšila, uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová.

Archívna fotografia prezidentky Zuzany Čaputovej zo stretnutia so zástupcami Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR — Foto: Facebook/Zuzana Čaputová

Bratislava 25. júna (TASR) – Pozícia ľudí so zdravotným postihnutím sa na Slovensku v posledných rokoch zlepšila - ich aktivity sú viac viditeľné, ich hlas je viac počuť. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla vo štvrtok na sociálnej sieti.

„Dnes je to desať rokov, odkedy na Slovensku platí Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Dohovor, ktorý je výsledkom spoločného úsilia ľudí so zdravotným postihnutím na celom svete, má za cieľ zabezpečiť im rovnaké užívanie ľudských práv a úctu k ich dôstojnosti,“ povedala Čaputová.

Je pred nami ešte veľa práce

Podľa jej slov je pred nami však naďalej veľa práce na odstraňovaní izolácie a prekážok začleňovania. „Inklúzia sa nedá riešiť v zariadeniach sociálnych služieb situovaných v odľahlých kaštieľoch na vidieku,“ uviedla.

Tvrdí, že samostatné rozhodovanie, nezávislosť a kontrola nad vlastným životom úzko súvisí s možnosťou vzdelávať sa a pracovať. „Inkluzívne vzdelávanie však u nás ešte nie je nárokovateľné a v jeho materiálnom, finančnom a personálnom zabezpečení máme značné medzery,“ priblížila. Dodala, že viac pozornosti by sme mali venovať aj ochrane zdravotne postihnutých pred domácim násilím a výzvou je tiež opatrovnícka reforma.

Čaputová zároveň želá všetkým ľuďom so zdravotným postihnutím, ich rodinám a všetkým občanom, aby nastupujúca druhá dekáda platnosti Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím bola naplnená pri vytváraní podpory na to, aby sa aj títo ľudia cítili byt dôstojnými a prijímanými obyvateľmi Slovenska.