TASR

V Bratislave pribudne od polovice júla novinka. Separovaný odpad sa bude zberať aj po novom

Bratislava má svoje nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v hlavnom meste.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Simona Ivančáková

Bratislava 25. júna (TASR) – Bratislava má svoje nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v hlavnom meste. Do platnosti vstúpi v polovici júla.

Vo štvrtok to odsúhlasili bratislavskí mestskí poslanci. VZN ráta aj so zmenou spôsobu zberu a odvozu vytriedeného odpadu z bratislavských rodinných domov, a to takzvaným vrecovým systémom.

Upresňujú niektoré nariadenia

Vo VZN je jasne ustanovená odpadová politika hlavného mesta v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, a to s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné energetické zhodnocovanie odpadov, respektíve termické zneškodnenie odpadov pred ich ukladaním na skládku odpadov. „Cieľom je znižovať množstvá odpadov ukladaných na skládky odpadov," uviedla samospráva v predloženom materiáli.

Nové nariadenie preberá doterajší systém zberu, či už zmesového komunálneho odpadu, ale aj triedeného zberu jednotlivých, oddelene zbieraných, zložiek komunálneho odpadu, avšak precizujú sa niektoré ustanovenia a riešia problémy, ktoré vyplynuli z praxe.

„Napríklad zavedenie jednotného triedeného zberu odpadov z papiera, skla, plastov, kovov v individuálnej bytovej výstavbe prostredníctvom zberných hniezd, respektíve vrecového zberu. Možnosti zavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe, komplexnej bytovej výstavbe v prípade vzťahu k pozemku so zeleňou. Zároveň sa precizuje systém zberu v súlade so zákonom o odpadoch," vysvetľuje magistrát.

Zmena triedeného zberu odpadu

Súčasťou je napríklad aj zmena systému triedeného zberu odpadu z obalov a neobalových výrobkov (papiera, skla, plastov zbieraných spolu s kovmi a kompozitnými obalmi) v individuálnej bytovej výstavbe. Doteraz realizovaný zber na takzvaných zberných hniezdach triedeného odpadu v individuálnej bytovej výstavbe chce mesto nahradiť vrecovým systémom zberu priamo spred domov.

