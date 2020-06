Dominika Pacigová

Dnes o 20:09 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Sexi hasič Denis: Považujem sa za normálneho chlapa, ktorého najviac teší, keď je vzorom pre deti

Bývalý učiteľ telesnej výchovy sa pred štyrmi rokmi rozhodol zmeniť povolanie. Okrem práce hasiča reprezentuje zbor na súťažiach TFA a pôsobí ako tréner karate.

Na snímke bývalý učiteľ telesnej výchovy Denis Bilý. — Foto: Instagram - denis_bily

MICHALOVCE 25. júna - Denis Bilý už štyri roky slúži ako hasič-záchranár v Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) v Michalovciach. Pred vstupom do zboru pôsobil ako učiteľ telesnej výchovy na strednej, neskôr na základnej škole. Od roku 2001 sa venuje karane, niekoľko rokov bol dokonca členom Slovenskej reprezentácie ako zápasník kumite, no v dnešných dňoch sa aktívne venuje trénovaniu detí. Šport sa stal súčasťou jeho života a svojím vzhľadom zaujme nejednu ženu.

„S komplimentmi sa stretávam prevažne na sociálnych sieťach. Reakcie sú rôznorodé, od pozitívnych až po negatívne, no tie vôbec neriešim, pretože nemôžem byť každému sympatický. Považujem sa za normálneho chlapa, ktorého najviac teší, keď je vzorom pre deti,“ hovorí pre Dobré noviny Denis Bilý.

Pred vstupom do Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach ste pracovali ako učiteľ telesnej výchovy. Kedy ste sa rozhodli pre zmenu povolania?

Po skončení štúdia na Fakulte športu Prešovej univerzity som nastúpil na miestnu strednú školu ako učiteľ telesnej výchovy, kde som pôsobil dva roky. Potom som prestúpil na základnú školu, kde som zotrval 2,5 roka. O vstupe do HaZZ som uvažoval už počas štúdia na vysokej škole, no trvalo určitý čas, kým som urobil finálne rozhodnutie. Mojím cieľom bolo pomáhať ľuďom a robiť niečo zmysluplné.

Ako spomínate na vaše začiatky v HaZZ? Mali ste už predtým skúsenosti s touto prácou?

Moje začiatky boli presne také, ako v každom novom zamestnaní. Bola to práca, s ktorou som nemal životnú skúsenosť, no moji chlapci mi pomohli, aby som sa čím skôr adaptoval.

Pamätáte si na svoj prvý výjazd?

Pravdupovediac, môj prvý zásah si nepamätám, pretože za štyri roky v zbore ich bolo požehnane.

Pociťovali ste spočiatku väčší adrenalín a väčšiu zodpovednosť ako v dnešných dňoch?

Závisí to predovšetkým od toho, na aký typ výjazdu idem. Nikdy však neviem predvídať, čo sa na danom mieste bude odohrávať.

Každý deň je iný

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?

Ideme podľa denného plánu, ale aj podľa toho, čo nám veliteľ určí. Doobeda máme rôzne cvičenia či školenia a poobede, keď je možnosť, prevažne športujem. Venujem sa nielen všeobecnej, ale aj špecifickej príprave na súťaže.

Denis už štyri roky slúži ako hasič-záchranár v HaZZ v Michalovciach. Foto: archív Denisa Bilého

Zasahujete každý deň, keď ste v službe?

Nie, každý deň je iný. Niekedy nemáme ani jeden výjazd, no raz za čas ani nevieme, kde nám hlava stojí.

Do akého času od telefonátu z operačného strediska musíte vyraziť na zásah?

Od prijatia správy z operačného strediska na ohlasovňu požiarov vystupujeme do jednej minúty. Práve preto máme všetky veci pripravené a keď ideme von, pomáhame si navzájom.

Dostali ste sa už niekedy do situácie, kedy ste sa báli o svoj život?

Počas výjazdov sa snažím byť obozretný. Dávam na seba pozor, no počas zásahu nie je čas mať strach o svoj život. Počas každého zásahu sa snažím byť pozitívne naladený a mať nadhľad, teda snažím sa nepodliehať panike.

Čo je pre vás najkrajším momentom v práci?

Keď spolu s kolegami pomôžeme ľuďom, ktorí sa ocitnú v nepríjemnej situácii a sú bezradní. Nič nie je krajšie ako vidieť ich vďaku, ale aj to, že si vážia našu prácu.

Akých najväčších chýb sa ľudia dopúšťajú pri požiaroch, prípadne pri autonehodách?

Dá sa povedať, že niekedy ide o nešťastné náhody, no na druhej strane, môže ísť aj o podceňovanie svojich síl a ľahostajný prístup. Práve preto by mali byť zodpovední. Taktiež by mali dávať na seba pozor, pretože zdravie máme len jedno. Keď sa niekomu niečo stane, už to nedokáže vrátiť späť. Jediné, čo dokáže, je riešiť danú situáciu.

Šport je súčasťou jeho života

Hasičský a záchranný zbor reprezentujete aj na súťažiach. Kto vás k nim priviedol?

K súťažiam ma priviedli moji kolegovia - Erik Rémak, Marek Slivka a Marek Šalacha. Bolo to už v čase, keď som nastúpil do zboru. Mám dosť dobrých učiteľov tým, že majú bohaté skúsenosti z mnohých súťaží po celej Európe.

Ako prebieha príprava na jednotlivé súťaže?

Všeobecnú prípravu mám celý rok, pretože šport je súčasťou môjho života. Špeciálnu prípravu mám pár mesiacov pred súťažami.

Bez športu si už nedokáže predstaviť život. Foto: archív Denisa Bilého

Na konte máte viacero pekných umiestnení. Ktoré z nich považujete za svoj najväčší úspech?

Mojím najlepším umiestnením je 2. miesto v kategórii M30 a 10. miesto v totálnom hodnotení najlepšieho času na TFA AUSTRIA 2019. Išlo o peknú zahraničnú súťaž, ktorej sa zúčastnili súťažiaci z ôsmich krajín.

Zbor reprezentuje na súťažiach TFA. Foto: archív Denisa Bilého

K súťažiam ho priviedli kolegovia. Foto: archív Denisa Bilého

Okrem práce a súťaží sa venujete aj karate. Ako to všetko stíhate skĺbiť?

Aktívne sa venujem už len trénovaniu detí, pretože príprava na medzinárodné súťaže by bola nemožná a nereálna. Nedokázal by som prepojiť prácu, osobný život, aktívne zápasenie a TFA súťaže. Zápasil som už dosť, štafetu prenechávam mladším ročníkom.

Negatívne reakcie nerieši

Mnohé ženy zaujmete nielen vaším povolaním, ale aj vzhľadom. S akými reakciami sa stretávate?

S komplimentmi sa stretávam prevažne na sociálnych sieťach, pretože v bežnom živote ma ľudia vnímajú normálne. Reakcie sú rôznorodé, od pozitívnych až po negatívne, no tie vôbec neriešim, pretože nemôžem byť každému sympatický. Považujem sa za normálneho chlapa, ktorého najviac teší, keď je vzorom pre deti. Je milé, keď vám niekto povie, že keď vyrastie, chce byť taký, ako ste vy.

Ako vnímate komplimenty na sociálnych sieťach?

Je milé, keď ma niekto pochváli, no nejako to neriešim.

Denis po ukončení štúdia na vysokej škole pôsobil ako učiteľ telesnej výchovy. Foto: Facebook - Denis Bilý

Denis je veľkým milovníkom športu Foto: Instagram - denis_bily / miloslav.poliak