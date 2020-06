Milan Buno

Odborníčka na stravu: Je hrozivé, keď deti ako odmenu za vysvedčenie dostanú výlet do fast foodu

Aktuálnou novinkou je kniha Stravovací kompas od nemeckého novinára, ktorý si sám prešiel kolapsom a vydal sa na cestu bádania po tom, čo nášmu stravovaniu naozaj pomáha.

BRATISLAVA 25. Júna - „Existuje pojem pamäť organizmu - ak nášmu telu dávame dlhodobo niečo, čo je nezdravé, jedného dňa nám to spočíta a ten deň nastane pre každého. Je k nám láskavé a dlho toleruje, ako sa k nemu správame, či už dobre alebo zle, ale všetko si pamätá. Ak zmeníme stravu, bude si pamätať to dobré,“ tvrdí v novom vydaní podcastu Knižný kompas odborníčka na diabetológiu a poruchy látkovej premeny a výživy Adriana Ilavská. Reč bola o novej knihe nemeckého novinára Basa Kasta s názvom Stravovací kompas, ktorá sa usiluje priviesť ľudí k tomu, aby pochopili zásadný zmysel zdravého stravovania a diét.

Ilavská rovnako priznáva, že zmena v stravovaní sa nerodí ľahko a jej skúsenosti z ambulancie ukazujú, že aj keď každý všetkému rozumie a všetko sľúbi, až 90 percent ľudí napokon nedodržiava odporúčania lekárov. A utiekajú sa skôr k rýchlym a ľahším riešeniam a k rýchlym a ťažším jedlám. „Je to tak všade na svete, ľudia sú dychtiví po informáciách, ktoré im vysvetlia alebo načrtnú, čo majú robiť, ale - ľahko. Jedna univerzálna tabletka alebo rada, ktorú budeme dodržiavať krátkodobo, nezmení celkový metabolizmus a naše zdravie,“ dodáva s tým, že veľmi oceňuje, že autor sa snažil o objektívny pohľad na stravu na základe reálnych medicínskych výskumov a aj na základe svojej skúsenosti. Bas Kast totiž vo svojich štyridsiatich rokoch skolaboval s bolesťami na hrudníku a začal sa sám seba spytovať, či si zruinoval zdravie práve nezdravou stravou (tzv. junkfood).

Z tisícok miestami odporujúcich si štúdií tak vyfiltroval overené poznatky o zdravej strave a odhalil aj mnohé stravovacie mýty a vyšlo mu, že najlepšie pre naše zdravie je varenie si doma z reálnych surovín. „Napísal to laik pre laikov a na základe svojej skúsenosti, ktorá je dôveryhodná. Pri stravovaní je dôležité vedieť v akom množstve a kedy konzumovať bielkoviny, tuky, ale aj cukry. Ktoré ryby či mäso sú kvalitné a ako ich spoznať. Jesť fast food je jednoduché, je to ochutené tak, že to chutí každému, ale je to nezdravé. Existujú dnes už aj trocha zdravšie alternatívy, ale je pre mňa hrôzou, že odmenou za vysvedčenie je ísť do takého typu reštaurácie s deťmi.“

