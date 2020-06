TASR

Slovnaft Cup: Tréner Haspra s ideálnym darčekom, hovorí o najväčšom úspech kariéry

Koncentrovaný výkon v defenzíve, ofenzívne výpady s gólovými bodkami a najmä vytúžený postup.

Na snímke hlavný tréner MFK Ružomberok Ján Haspra — Foto: TASR/Ján Krošlák

Ružomberok 25. júna (TASR) - Koncentrovaný výkon v defenzíve, ofenzívne výpady s gólovými bodkami a najmä vytúžený postup. Pre futbalistov MFK Ružomberok mal odvetný zápas semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2019/2020 ideálny scenár, trénerovi Jánovi Hasprovi navyše priniesol v deň menín najväčší úspech kariéry.

Ružomberčania vykročili k postupu už v prvom zápase. Z Dunajskej Stredy si priniesli nádejnú remízu 1:1 a súpera dostali do situácie, keď musel pre postup skórovať. Ako pre postup dôležitý sa ukázal oddych, ktorý dostali viacerí hráči zvyčajnej zostavy v nedeľnom ligovom zápase v Michalovciach (1:1).

Skórovali z jedinej šance

Tretí významný krok k postupu učinili v prvom polčase odvety, ktorý zvládli ideálne. Hosťom dovolili územnú prevahu a častejšie držanie lopty, no do veľkých šancí ich nepustili. Naopak, z jedinej prvopolčasovej skórovali a boli na koni. Adam Brenkus posadil centrovanú loptu na hlavu Mateja Madleňáka a od 21. minúty domáci viedli 1:0.

„Môj prvoradý zámer bol prekopnúť prvého hráča. To sa mi aj podarilo. Trénoval som to aj na tréningu, už tam mi to vyšlo. Je skvelé, že sa to zopakovalo aj v zápase. Ukázali sme, na čo má naše mužstvo. Bol to výborný výkon kolektívu a zaslúžene sme vyhrali,“ poznamenal Brenkus.

Odlišný priebeh druhého polčasu

Druhé dejstvo malo odlišný priebeh. Ružomberčania viac držali loptu a po ofenzívnych akciách súpera často hrozili rýchlymi protiútokmi. Do otvorenej obrany DAC strelili ďalšie dva góly, záver dohrávali v eufórii.

Podľa Brenkusa zvládli zápas po fyzickej aj taktickej stránke: „V druhom polčase sa ukázalo, že máme viac síl. V prvom sme potrebovali udržať nulu. Boli sme si vedomí, že Dunajská hrala ťažký zápas proti Trnave, v ktorom veľa nestriedala. Vedeli sme, že nás jej hráči nevydržia napádať po celý zápas. Na konci sa to zlomilo a vyhrali sme o tri góly. Chcem sa poďakovať aj divákom. Na to, koľko ich prišlo, spravili výbornú atmosféru. Sme im za to vďační a aj toto bol náš darček pre nich.“

