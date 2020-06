Dominika Pacigová

Dnes o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Po rokoch vyšlo najavo ďalšie tajomstvo ukazujúce srdce Keanu Reevesa: Winona Ryder prezradila, k čomu sa neznížil

Nie je len hercom celosvetového formátu, ale aj človekom s veľkým srdcom. Fanúšikov o tom presvedčil už niekoľkokrát.

Archívny záber, na snímke sú herci Winona Ryder a Keanu Reeves. — Foto: TASR / AP

MINNESOTA 25. júna - Americký hororový film Dracula z roku 1992 režíroval Francis Ford Coppola. Vo filme si zahrali známi herci, ako napríklad Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins či Keanu Reeves.

Obľúbená americká herečka Winona Ryder prehovorila o tom, ako prebiehalo nakrúcanie. Zaspomínala aj na nepríjemné momenty, kedy jej veľkou oporou bol práve Keanu Reeves, uvádza portál People.

Keanu Reeves a Winona Ryder vo filme Dracula (1992). Foto: Reprofoto CSFD.cz/Columbia Pictures Corporation

Sú dobrými priateľmi do dnešného dňa

Režisér Francis Ford Coppola chcel, aby scéna filmu Dracula pôsobila emotívnejšie, a práve preto vyzval aj hercov, aby vykrikovali nepríjemné slová, ktoré by Winonu mohli rozplakať.

Z úst režiséra zazneli viaceré slovné urážky, no verbálny útok odmietol napríklad Keanu Reeves. „Francis sa snažil všetkých prinútiť, aby vykrikovali to, čo by ma mohlo rozplakať, no ani Keanu, ani Anthony to neurobili. Jednoducho to nefungovalo,“ povedala obľúbená herečka v rozhovore pre The Times.

Keanu už vtedy dokázal, že má srdce na správnom mieste. Herci sú do dnešného dňa dobrými priateľmi, ba čo viac, Keanu prezradil, že Winona je milou osobou a talentovanou herečkou.

Archívny záber, americká herečka Winona Ryder (vo filme Lelaina Pierce) prichádza na projekciu drámy Bolestná realita (Reality Bites) pri príležitosti 25 rokov od jej uvedenia na filmovom festivale Tribeca Film Festival v New Yorku. Foto: TASR / AP

Archívny záber, americký herec Keanu Reeves pózuje fotografom počas propagácie tretieho pokračovania akčného mysteriózneho thrilleru John Wick 3: Parabellum v Berlíne. Foto: TASR / AP