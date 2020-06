TASR

Biden prijme prezidentskú nomináciu na prevažne virtuálnom zjazde

Bývalý americký viceprezident Joe Biden prijme nomináciu Demokratickej strany pre prezidentské voľby osobne na národnom zjazde strany v auguste.

Na kombosnímke bývalý americký viceprezident Joe Biden (vľavo) a americký prezident Donald Trump. — Foto: TASR/AP

Washington 25. júna (TASR) - Samotný zjazd však bude takmer úplne virtuálnym podujatím vzhľadom na koronavírusovú pandémiu, oznámili v stredu organizátori.

Nominačný zjazd demokratov sa bude konať v meste Milwaukee v štáte Wisconsin 17. - 20. augusta. V tomto štáte zvíťazil v roku 2016 súčasný republikánsky prezident Donald Trump, demokrati sa tam však pokúšajú o opätovné získanie väčšiny v prospech svojho kandidáta.

Biden (77) si začiatkom júna zabezpečil nomináciu demokratov pre novembrové voľby po tom, ako sa presadil v primárkach v jednotlivých štátoch USA a jeho bývalí súperi vrátane senátora Bernieho Sandersa či senátorky Elizabeth Warrenovej zo súboja odstúpili a podporili ho.

Organizátori zjazdu po konzultáciách so zdravotníckymi predstaviteľmi dospeli podľa stredajšieho oznámenia k záveru, že delegácie jednotlivých štátov by sa nemali pripravovať na cestu do Milwaukee, ale na vykonanie oficiálnych zjazdových úloh na diaľku. „Líderstvo znamená byť schopný prispôsobiť sa každej situácii," zdôraznil predseda Demokratického národného výboru Tom Perez.

Biden od polovice marca v dôsledku pandémie v rámci kampane fakticky necestoval a zostával vo svojom dome v Delaware, aj keď sa znova začal zúčastňovať na menších podujatiach. Vo štvrtok sa stretne s rodinami v Pensylvánii na diskusii o zdravotníctve.

Trump sa uplynulý týždeň vrátil k organizácii veľkých mítingov, a to aj v štátoch, kde počet prípadov nákazy stúpa.

Republikánska strana mala naplánovaný nominačný zjazd v Severnej Karolíne. Keď však tamojší guvernér odmietol zaručiť, že aj počas pandémie sa bude môcť konať veľké stretnutie s osobnou účasťou delegátov, Trump presunul hlavné podujatia vrátane svojho akceptačného prejavu do mesta Jacksonville na Floride.

Florida aktuálne zažíva výrazný nárast infekcie a guvernér Ron DeSantis varoval pred „skutočnou explóziou“ prípadov nákazy, najmä medzi mladými ľuďmi.