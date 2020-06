TASR

Atalanta otočila duel s Laziom, Inter v závere stratil tri body a Škriniara

Futbalisti Interu Miláno remizovali v stredajšom domácom stretnutí 27. kola najvyššej talianskej súťaže so Sassuolom 3:3.

Cristiano Biraghi (vľavo) a Milan Škriniar — Foto: TASR/AP

Rím 24. júna (TASR) - Futbalisti Interu Miláno remizovali v stredajšom domácom stretnutí 27. kola najvyššej talianskej súťaže so Sassuolom 3:3. V drese Milánčanov nastúpil v základnej zostave slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý v nadstavenom čase dostal po druhej žltej červenú kartu. Za hostí nastúpil v 67. minúte slovenský krídelník Lukáš Haraslín.

Inter prehrával od 4. minúty, keď sa presadil Francesco Caputo, no ešte do prestávky dokázal otočiť stav vďaka jedenástke Romelua Lukakua a zásahu Cristiana Biraghiho. V závere zápasu vyrovnal z pokutového kopu Domenico Berardi, ale vzápätí poslal domácich opäť do vedenia Borja Valero. Hostia sa nevzdali a bod pre nich zariadil Giangiacomo Magnani.

Milánčania figurujú v ligovej tabuľke na treťom mieste o štyri body za Laziom Rím, ktoré premárnilo dvojgólový náskok a podľahlo na pôde Atalanty Bergamo 2:3. Slovenský obranca Denis Vavro presedel duel na lavičke náhradníkov hostí. Manko Lazia na vedúci Juventus Turín sa zvýšilo na štyri body.

Edin Džeko zabezpečil dvoma gólmi v druhom polčase domáce víťazstvo AS Rím nad Sampdoriou Janov 2:1.