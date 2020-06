Tipy na výlet: Bratislava očarí pamiatkami aj pestrou prírodou v okolí

Bratislava 24. júna (TASR) – V Bratislave na návštevníkov dýchnu dejiny, ale prekvapia aj prírodné zaujímavosti. Kedysi tu sídlili Kelti a stopy po sebe zanechali starí Rimania. Na území dnešných Rusoviec stála v 2. – 4. storočí rímska pevnosť Gerulata, neďaleko Dúbravky sa nachádzalo osídlenie Villa Rustica.

Kto sa chce s rímskou tradíciou zoznámiť podrobnejšie, má možnosť navštíviť múzeum Petronell-Carnuntum v Rakúsku, ani nie 20 kilometrov od slovenskej metropoly. Carnuntum so 70 000 obyvateľmi bolo za čias Rimanov hlavným mestom hornej Panónie.

Najznámejšími pamätihodnosťami sú napríklad Dóm svätého Martina, Primaciálny palác, Michalská veža s vyhliadkou a prakticky celé historické centrum Bratislavy s neopakovateľnou atmosférou typickou pre tzv. bratislavské korzo. Na milovníkov múzeí čaká Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum či Dopravné múzeum, kam by mali zavítať rodiny s deťmi, pretože exponáty starých automobilov či lokomotív sú atraktívne pre všetky generácie. Rovnako pestrá je ponuka galérií od Slovenskej národnej galérie, cez pôsobivú Galériu mesta Bratislavy až po menšie výstavné plochy

Dunaj:

K mestu patrí európsky veľtok. Prechádzka po nábreží – na bratislavskej i petržalskej strane – má svoje čaro vrátane Starého mosta, ktorý ostal otvorený len pre električky, chodcov a cyklistov. Dunajská hrádza po oboch stranách je priestorom pre cyklistov, korčuliarov aj peších turistov a dá sa ňou dostať von z mesta – na bratislavskej strane do lužných lesov (Rezervácia Ostrov Kopáč, Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy), na petržalskej strane do Rusoviec a Čunova alebo opačným smerom do Rakúska.