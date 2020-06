Dominika Pacigová

Včera o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pink otvorene o štrnásťročnom manželstve: Nie je dokonalé, no je naše. Bez jednej veci by sme spolu dnes už určite neboli

S manželom sú spolu od roku 2006. Prežili krásne, ale aj menej príjemné chvíle, o ktorých obľúbená speváčka otvorene rozpráva.

Archívne zábery, na snímke je americká speváčka s manželom, Careym Hartom, vľavo ich dcéra Willow Sage a druhý zľava ich syn Jameson. — Foto: Instagram - pink / TASR / AP

DOYLESTOWN 26. júna - Alecia Beth Moore, známa pod umeleckým menom Pink, hovorí otvorene o manželstve s Careym Hartom. Sú spolu už štrnásť rokov, no ich začiatky boli turbulentné. Sama tvrdí, že práve párová terapia je dôvodom, prečo sú stále spolu, uvádza portál BuzzFeed News.

Otvorene hovorí o pekných chvíľach, ale aj o pádoch

Počas živého rozhovoru sa otvorene vyjadrila k svojmu manželstvu. Jej manželom je už štrnásť rokov Carey Hart, hoci ich začiatky neboli jednoduché.

Manželia otvorene hovoria o svojich úspechoch, ale aj pádoch. Pink počas streamu s Vanessou Inn prezradila, čo je tajomstvom ich úspechu. „Myslím si, že partneri po dlhšom čase – nemôžem povedať, že je to len mužská alebo ženská vec, myslím si, že je to partnerská záležitosť – hovoria dvomi rôznymi jazykmi. Potrebujeme, aby nás oboch niekto vypočul a následne nám to preložil. Som presvedčená, že bez Vanessy by sme spolu neboli,“ povedala obľúbená speváčka počas rozhovoru na Instagrame.

Manželovi venovala krásne slová

Pink tvrdí, že dospelým nikto nedáva návod, ako viesť krásny vzťah. „To, čo sa deje v našej krajine, je dokonalým príkladom. Nevieme, ako milovať toho druhého, nevieme spolu vychádzať a komunikovať,“ dodala.

S manželom sú spolu už štrnásť rokov. Aj napriek tomu, že zažili spolu krásne, ale aj menej príjemné chvíle, sú si oporou do dnešného dňa. „Nie je to dokonalé, ale som vďačná za to, že je to naše. Milujem svoju rodinu. Ďakujem, že si kráčal predo mnou, vedľa mňa a občas za mnou. Si skutočným mužom,“ uviedla na Instagrame.