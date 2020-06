Dominika Pacigová

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pozorný psík zachránil vtáčikovi život. Teraz ho chráni, akoby bol jeho vlastným šteniatkom

Psík ukázal, že má veľké srdce. Bezmocnému vtáčikovi, ktorý si našiel nový domov, zachránil život.

SAN JUAN 27. júna - Hiro bol vždy dobrým psíkom, no prednedávnom opäť ukázal, že má veľké srdce. Jedného dňa relaxoval so svojou paničkou na záhrade a všetko bolo v poriadku, až kým nezazrel pri plote niečo podozrivé. Ihneď vyštartoval, aby skontroloval, čo sa deje. Zbadal malého a bezmocného vtáčika, ktorému zachránil život, uvádza portál The Dodo.

Psík mu zachránil život

Keď štvornohý miláčik zazrel vtáčika, ihneď zavolal na pomoc svoju majiteľku. „Všimla som si, že Hiro niečo olizuje na tráve. Pozrel sa na mňa a opäť olízal zvláštnu vec. Dal mi signál, že sa niečo deje,“ povedala Viviana Davila.

Jeho majiteľka zistila, že ide o bezbranného vtáčika, ktorý potrebuje pomoc. Vzala ho k veterinárovi a zistila, že ide o papagája, ktorý by pravdepodobne bez pomoci psíka zahynul.

Papagája si nechali doma a Hiro mu venuje všetok svoj čas. V dnešných dňoch ho nič nezaujíma, pretože jeho jediným cieľom je starať sa o zachráneného vtáčika.